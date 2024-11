IV Seminario de Promocao da Saude da Populacao Negra - Foto: Divulgação

Publicado 29/11/2024 10:48

Itaboraí - Na tarde desta quinta-feira (28/11), o Instituto Federal Fluminense campus Itaboraí (IFF Itaboraí) foi palco do IV Seminário de Promoção da Saúde da População Negra, com o tema “Saúde em Rede: Fortalecendo Cuidados na População Negra”. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) em parceria com o Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa em Saúde (NEPPS), reuniu especialistas, gestores e a comunidade local para debater questões relacionadas à saúde, representatividade, memória e enfrentamento à violência na população negra.

O encontro teve sua abertura marcada pela diversidade cultural, com um desfile de turbantes. O seminário contou ainda com a composição de uma mesa de autoridades, entre elas o secretário municipal de saúde, Hédio Mataruna, a subsecretária de Atenção Primária, Marcele Andrade, a coordenadora da Saúde da População Negra, Cláudia Bonfim, e o coordenador do NEPPS, Delson Carvalho.

Durante o evento, palestrantes renomados trouxeram reflexões para o fortalecimento dos cuidados à população negra no município. Entre eles, a médica Carolina Santos Beltrão abordou o tema central do seminário, destacando a importância de uma rede de saúde acolhedora e inclusiva.

Além disso, relatos como o do aluno da rede municipal de ensino, Caio Mariano Lemos, que contou como é ser amigo de um portador da doença falciforme, e Juliana Lopes, mãe de uma criança portadora de anemia falciforme, deram voz às vivências e desafios enfrentados pela comunidade.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, destacou a relevância das ações inclusivas para promover a equidade no sistema de saúde.

“Só entende o que o outro passa quem está perto, quem olha no olho, ouve e tem empatia. Nós sabemos que a população negra passa de 60% do Brasil e em Itaboraí não é diferente. Nós temos 181 mil usuários SUS, e mais de 91 mil são da população negra”, afirmou o secretário.

A coordenadora Cláudia Bomfim reforçou o papel estratégico do seminário como um espaço de diálogo e aprendizado.

“Nosso objetivo hoje é proporcionar um ambiente acolhedor e enriquecedor, onde cada um possa expandir seus horizontes, se conectar com outros participantes e adquirir novas perspectivas sobre o tema. Assim, fortalecemos o cuidado com a saúde do povo preto”, destacou Cláudia.

Além das discussões, o público teve a oportunidade de prestigiar serviços de trancistas, oferecidos pelo Espaço Divas, e de massagens realizadas por profissionais do curso Recicle Massagem, promovendo momentos de autocuidado e bem-estar aos participantes.

O encerramento do seminário foi marcado por uma apresentação do Grupo de Capoeira San Cipriano, encerrando a tarde como um marco no fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde e à representatividade da população negra.