Limpeza e desassoreamento do Rio MarambaiaFoto: Cristiano Mashura

Publicado 12/11/2024 16:56 | Atualizado 12/11/2024 17:06

Itaboraí - O bairro Gebara, em Itaboraí, entrou no cronograma estadual do Limpa Rio, programa para prevenção de enchentes e preservação ambiental. Através de um pedido do deputado Guilherme Delaroli (PL), os trabalhos de dragagem e limpeza estão sendo realizados no Rio Marambaia.

Delaroli alertou ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA) sobre a importância de medidas para a execução do projeto de limpeza e desassoreamento do rio. Os trabalhos foram iniciados nesta segunda-feira (11/11).

“O Programa Limpa Rio é essencial para prevenir inundações, preservando vidas, evitando prejuízos para os moradores, além de promover a preservação ambiental. É uma ação importante para garantir um ambiente mais saudável e seguro para todos”, destaca o deputado estadual Guilherme Delaroli, presidente da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Até o momento, a limpeza foi realizada em mais de 40 bairros de Itaboraí, totalizando mais de 340 mil m² de área já limpa.