Parque Paleontológico de Itaboraí - Foto: Divulgação

Parque Paleontológico de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 05/11/2024 11:42 | Atualizado 05/11/2024 11:45

Itaboraí - Agentes da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) e do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) realizaram, nesta segunda-feira (04/11), uma vistoria na área de reflorestamento do Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí (PNMPSJI), no distrito de Cabuçu. O Programa Florestas do Amanhã acontece em uma parceria entre a Prefeitura de Itaboraí e a SEAS, que tem como objetivo monitorar o reflorestamento de toda a área que abrange o Parque, contribuindo para a normalização do ecossistema.

O secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, destacou a importância da parceria com a prefeitura e ressaltou ainda que o Rio de Janeiro apresentou 68% de redução no desmatamento das áreas de Mata Atlântica em todo o seu território no ano passado.

“As florestas têm papel essencial para a regulação do clima, para segurança hídrica, prevenção de inundações e deslizamentos. São fundamentais para mitigarmos os impactos das mudanças climáticas. Desde que cheguei à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, o trabalho tem sido não apenas pela preservação, fortalecendo as ações de fiscalização e combate aos crimes ambientais, mas também com investimentos em projetos de recuperação ambiental. Isso evidencia o compromisso da gestão do governador Cláudio Castro com a preservação do ambiente e consolida o avanço do estado no combate aos crimes ambientais”, pontua o secretário de Estado.

Vale destacar que esse trabalho do Programa Florestas do Amanhã, em Itaboraí, acontece desde 2021, em uma área com mais de 32 hectares, que está recebendo plantio de mudas de diversas espécies nativas da Mata Atlântica. Até o momento mais de 65 mil mudas já foram plantadas, entre elas Aroeira, Ingá, Guapuruvu, Paineira e Ipê.

O paleontólogo e gestor do parque, Luís Otávio Castro, destacou a importância do reflorestamento para os dias atuais e também para as futuras gerações.

"Acredito que o município só tem a ganhar quando a gente investe em reflorestamento. Hoje a gente está em uma linha que precisamos realmente preservar a natureza, e ações como essa concretizam o nosso objetivo. Investir em preservação ambiental é uma saída para investir no futuro da atual e das novas gerações. Nós temos nos empenhado nesse papel de recompor a vegetação que foi devastada no passado, dentro da unidade de conservação, que é o Parque Paleontológico de São José de Itaboraí, pensando não somente na fauna e na flora, mas também como um reservatório hídrico, porque plantar árvores, é plantar água. Esse é um projeto que também tem uma vertente de educação, pois nós apresentamos essa área para todos os visitantes e mostramos que ela está passando por um processo de regeneração e transformação ambiental e tem surtido grandes efeitos ambientais e socioambientais", explicou o gestor do parque.

Vale destacar que dentro do parque existe uma lagoa com a capacidade de reservar milhões de metros cúbicos de água, para eventuais necessidades. Também é importante informar que inicialmente o monitoramento da área de reflorestamento do parque era feito mensalmente, ainda durante o primeiro ano passou a ser realizado bimestralmente e neste momento acontece a cada três meses e se estenderá até o final da restauração, em 2026.

O Biólogo do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), Rafael Dellamare, que realizou este trabalho em toda a área de reflorestamento, explicou a necessidade da ação e a importância do parque realizar ações educacionais.

"Esse trabalho é uma compensação do Comperj, e através de um termo de ajuste de conduta, essa é uma das áreas selecionadas para receber a restauração. É uma área que tem um apelo ecológico grande, se tratando de mudanças climáticas e floresta urbana, então é uma das poucas áreas que a gente ainda tem possibilidade de fazer esse tipo de trabalho. Essa é uma área grande, que tem uma visitação relevante, por conta da parte educacional. Então a importância se dá a toda essa questão do aprendizado, das crianças, que podem ver a floresta crescer. É só ganho", finalizou o biólogo.

Gerido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), o Parque Paleontológico foi criado com o objetivo de salvaguardar uma bacia sedimentar de rochas calcárias de milhões de anos, rica em fósseis de vegetais, aves, anfíbios, répteis e mamíferos, o parque é um dos mais importantes jazigos de fósseis do Brasil.

Para agendar uma visita ao parque, basta enviar e-mail para (visitas@ppsji.itaborai.rj.gov.br). A unidade de conservação fica localizada na Rua José de Almeida, em São José.