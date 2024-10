Estudantes de Itaboraí são medalhistas em Olimpíada Brasileira de Astronomia e Atronáutica - Foto: Divulgação

Publicado 25/10/2024 13:14 | Atualizado 25/10/2024 13:15

Itaboraí - Alunos de quatro escolas de Itaboraí conquistaram medalhas na 27ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) edição de 2024. A cerimônia de premiação foi realizada nesta quinta-feira (24) na E.M Guilherme de Miranda Saraiva, em Ampliação, com a presença da subsecretária de Gestão e Ensino, Gláucia Vieira, representando a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), direção das escolas, professores, alunos e seus responsáveis.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues destacou que essa conquista é reflexo do trabalho realizado por toda a rede municipal de ensino, e resultado dos esforços dos alunos.

"Essas conquistas são um reflexo do comprometimento de toda a nossa rede municipal de ensino, desde a dedicação dos professores até o entusiasmo dos alunos e o apoio das famílias. A participação dos nossos estudantes em competições como a Olimpíada Brasileira de Astronomia, fortalece a educação científica e desperta neles o interesse por áreas que, sem dúvida, são essenciais para o futuro. Nosso papel é continuar incentivando e proporcionando as ferramentas necessárias para que eles possam desenvolver todo o seu potencial e, assim, transformar suas vidas e a nossa sociedade.", expressou o secretário.

Os alunos premiados fazem parte do corpo discente da Escola Municipal Geremias Matos Fonte, em Sambaetiba; da Escola Municipal Juíza Patrícia Lourival Acioli, em Itambi; da Escola Municipal Clara Pereira de Oliveira, em Nova Cidade e do Espaço Ames, no Centro.

A subsecretária de Gestão e Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Gláucia Vieira demonstrou orgulho e gratidão por estar celebrando a conquista dos alunos por mais um ano.

“É uma felicidade muito grande estar aqui, mais uma vez para celebrar nossos alunos e suas conquistas. É muito importante reforçar que sem conhecimento a gente não tem transformação, por isso, quando incentivamos o conhecimento dos nossos alunos, estamos promovendo a transformação na vida deles, proporcionando uma nova visão de mundo e mostrando os bons caminhos que podem seguir”, disse a subsecretária.

É importante informar que as medalhas conquistadas possuem grande benefício, por conta das reservas de vaga e das bolsas de iniciação científica, que são liberadas a partir da comprovação de medalhas conquistadas por esses alunos.

O professor de Ciências, Carlos Alexandre, ressaltou que o incentivo dado pela rede municipal de Educação de Itaboraí, faz total diferença no desenvolvimento dos alunos.

"Participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e da Mostra Brasileira de Foguetes é muito importante, porque é uma avaliação externa e a todo momento nossos alunos são desafiados a esse tipo de avaliação, para além da sala de aula. Então ele se familiariza com esse tipo de avaliação e também com conteúdos que vão aprofundar um pouco mais daquilo que eles já veem em sala de aula em termos de astronomia e astronáutica. Então é muito importante que professores e a Secretaria de Educação continuem apoiando essas atividades", disse Carlos Alexandre.

A OBA é uma olimpíada científica promovida pelo Ministério da Educação que ocorre anualmente envolvendo estudantes das escolas públicas e privadas de todo o país. Desde 2011, com o apoio da SEMED, da direção das escolas, professores e alunos de toda a rede municipal se mobilizam para participar da competição nacional.