Palestra do Outubro Rosa - Foto: Divulgação

Palestra do Outubro RosaFoto: Divulgação

Publicado 24/10/2024 09:55

Itaboraí - Na manhã desta quarta-feira (23), em referência à campanha do Outubro Rosa, a Prefeitura Municipal de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou uma palestra no Instituto Federal Fluminense (IFF), Campus Itaboraí, com o objetivo de reforçar a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Este foi mais um evento que marcou o mês de mobilização, reunindo especialistas e participantes em uma manhã de conhecimento e troca de experiências.

As participantes da palestra foram recepcionadas com a distribuição de camisas e um café da manhã. A abertura contou com a apresentação do coral do grupo “Amigas do Peito”, projeto voluntário, apoiado pela prefeitura, que atualmente alcança 189 famílias de mulheres que estão lutando ou já venceram a luta contra o câncer de mama.

O secretário de Saúde, Hédio Mataruna, abriu a série de palestras reforçando o compromisso da gestão em tornar a Saúde da cidade uma referência nacional, e também ressaltou o avanço nos atendimentos preventivos em Itaboraí.

“Até esse momento, em 2024, fizemos mais de 5 mil mamografias. Zeramos a fila para a realização do exame de mamografia no nosso município. Estamos fazendo o nosso melhor para que a Saúde do nosso município seja vitrine para todo o Brasil. Que Deus abençoe esse momento aqui. Que Deus ilumine e dê sabedoria para todas as palestrantes. Que vocês absorvam o conhecimento e não guardem apenas para si, mas que possam levar para outras pessoas”, destacou o secretário.

A primeira palestrante, Dra. Carla Jardim Maia, abordou importantes reflexões sobre o cuidado integral com a saúde da mulher.

“A palavra câncer está associada à morte e isso não é verdade. Cada vez mais, todo tipo de trabalho que tem sido feito com as mulheres, tem como objetivo trazer conscientização de que precisamos nos cuidar integralmente e que existe tratamento para o câncer de mama.”, enfatizou a médica.

O evento também contou com a presença da primeira-dama Pâmela Delaroli e da mãe do prefeito Marcelo Delaroli, Dona Ieda Delaroli. Entre as palestrantes, destacaram-se a médica Dra. Carla Jardim Maia, especialista em ginecologia e obstetrícia; a nutricionista Valéria Barcelos Rodrigues, que abordou a importância da alimentação saudável na prevenção da doença; e a educadora física Caroline Cavalcante Veras, que falou sobre a relevância da atividade física para a saúde das mulheres.

Durante todo o evento, uma exposição de fotos de pacientes em tratamento de câncer de mama inspirava quem chegava para assistir as palestras. A ação proporcionou um momento de reflexão e aprendizado, reforçando a importância da prevenção e da união de esforços para o combate à enfermidade.