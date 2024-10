Guardiãs do Samba em Itaboraí - Foto: Divulgação

Itaboraí - A arte e o samba foram as estrelas da noite da última quinta-feira (10), na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, no Centro, com a abertura da exposição “Guardiãs do Samba”, da artista Aninha Portal. Vale destacar que a exposição ficará aberta ao público, de forma gratuita, até o dia 06 de novembro.

Composta por 53 telas que homenageiam grandes nomes femininos do samba, a exposição transmite alegria, por meio de cores vivas, sorrisos e muita história.

O gestor da CCHAT, Alan Mota, destacou a expectativa e a importância dessa exposição que está acontecendo na Casa de Cultura.

“Está sendo muito relevante para a Casa, porque estamos mostrando mais uma etapa do que pensamos em contribuir para a nossa cidade, para a cultura, para a história e para a tradição do samba, principalmente do samba feminino. A nossa expectativa é que cada vez mais pessoas conheçam a casa de cultura e todo o legado que ela abriga”, disse Alan Mota.

Em sua primeira exposição, a artista Aninha Portal, revelou o significado desta exibição e como decidiu homenagear Heloísa Alberto Torres, por meio da arte marajoara. Além de revelar um quadro surpresa, que retrata a dona da Casa.

“Eu quis entrar no meu universo, que é o samba, obviamente a mulher sambista como eu, e também aproveitar as cores da primavera. Além de homenagear a campanha ‘Outubro Rosa’, em conscientização ao câncer de mama. A importância maior dessa exposição está sendo feita na CCHAT, é a história da dona da casa, Heloísa, que é uma fortaleza e deixou um legado maravilhoso. Por isso eu trago também a arte marajoara, que além de remeter as mulheres que fazem a gastronomia do samba, também homenageia Heloísa, que fez a pesquisa oficial sobre a arte marajoara. Espero que as pessoas venham e saiam daqui alegres, se encantem e conheçam essas mulheres”, enfatizou Aninha Portal.

Além da arte, a noite de inauguração da exposição “Guardiãs do Samba”, contou com muita música em forma de roda samba, que aqueceu a noite fria nos “Jardins de Heloísa”.

Reunindo dezenas de pessoas, o evento contou com a participação de artistas como Dona Jeci, Regina Maza, Janaína Reis, entre outras.

A dona de casa, Grazi Ferreira, de 48 anos, fez questão de prestigiar o evento, e ainda destacou a importância da Casa de Cultura.

“O propósito da Casa de Cultura me trouxe aqui hoje. Um local que está sempre promovendo eventos maravilhosos e sempre que eu posso estou aqui para prestigiar. Estou achando tudo maravilhoso, muito bom mesmo”, expressou a moradora do bairro Joaquim de Oliveira.

É importante lembrar que a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados das 17h às 21h.