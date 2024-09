Hédio Mataruna, Secretário Municipal de Saúde de Itaboraí foi receber a premiação concedida à Prefeitura do município - Foto: Jornal O DIA

Publicado 20/09/2024 17:56 | Atualizado 20/09/2024 18:52

Itaboraí - A prefeitura do município de Itaboraí conquistou a segunda colocação na etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes 2024 – Edição Especial Evolução na categoria Saúde e Bem Estar, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. A cerimônia de premiação foi realizada no auditório da Fecomércio, na Zona Sul do Rio.



Na categoria Saúde e Bem Estar, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, Itaboraí concorreu com cidades de grande porte como Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis, Macaé, entre outras.

A frente do executivo da cidade, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, conta com mais de 80% de aprovação popular, e está disputando a reeleição no pleito deste ano, ele demostrou muita alegria quando recebeu a notícia da premiação concedida à sua gestão e já havia falado sobre a saúde no município: "Em 2023 foram mais de 1 milhão de atendimentos nas unidades básicas de saúde, um numero recorde em atendimentos na nossa cidade!!! Serviços como vacinação, atendimento médico, consultas de pre-natal, coleta de preventivo, atendimento domiciliar, entre outros fizeram parte dessa conquista. É a TRANSFORMAÇÃO acontecendo em Itaboraí! Contem comigo pro trabalho continua!!" completou o prefeito.



Durante a etapa estadual deste ano, o município foi premiado com a 2ª colocação na categoria Saúde e Bem-Estar, que avalia os seguintes critérios: Cobertura da atenção primária; Expectativa de vida ao nascer; Leitos hospitalares (SUS) por mil habitantes; Profissionais da saúde (SUS) por mil habitantes; Indicador sintético final Previne Brasil; Taxa de mortalidade infantil; Cobertura vacinal; Desnutrição infantil; Morbidade hospitalar SUS; Mortalidade por mil habitantes; Óbitos por causas evitáveis; Gasto por habitante em saúde por expectativa de vida; e Aplicação saúde – Mínimo Constitucional.



O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, destacou a importância do prêmio como forma de reconhecer o trabalho de excelência que vem sendo desenvolvido pelos profissionais de saúde do município bem como ressaltar os investimentos feitos pelo governo municipal.



"Nossa missão é transformar a Saúde de Itaboraí promovendo o melhor atendimento para os usuários do SUS e consequente ter uma saúde de referência estadual e porque não dizer nacional. Esse reconhecimento é a prova de que estamos no caminho certo. Trabalhamos dia e noite para garantir dignidade à população e excelência no atendimento. E vamos avançar ainda muito mais”, enfatizou Hédio Mataruna.



Iniciativa do Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Áquila, o prêmio Band Cidades Excelentes avalia os mais de 5,5 mil municípios no Brasil com base em seis pilares do Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), do Instituto Aquila. São eles: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.



Para cada pilar, os municípios foram divididos em três categorias de avaliação, de acordo com a população: menos de 30 mil habitantes; entre 30 e 100 mil habitantes; e mais de 100 mil habitantes.