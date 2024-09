Tempo bom na cidade para o fim de semana - Foto:Jornal O DIA

Publicado 20/09/2024 11:26 | Atualizado 20/09/2024 12:10

Itaboraí - Um final de semana com tempo bom no município, de acordo com o boletim da previsão meteorológica divulgado em boletim pela Defesa Civil para os próximos três dias.

Nesta sexta-feira (20) os termômetros na cidade registram entre 21 e 32 graus, com umidade do ar em 67% , 20% de chances de chuva e ventos de 19 Km.

Já no sábado (21) as temperaturas variarão entre 22 e 33 graus com chances de chuvas em locais isolados do município, predominantemente o sábado terá tempo bom.

No domingo (22) de acordo com a previsão o tempo será praticamente o mesmo; temperaturas variarão entre 21 e 32 graus, o sol sera predominante com possibilidades de pequenas pancadas de chuvas em locais isolados.