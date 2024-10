Prefeito Marcelo Delaroli reeleito em Itaboraí - Foto: Arquivo MAIS

Prefeito Marcelo Delaroli reeleito em ItaboraíFoto: Arquivo MAIS

Publicado 07/10/2024 13:04 | Atualizado 07/10/2024 13:24

Itaboraí - O prefeito reeleito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL) comemorou seus quase 100% dos votos em uma reeleição fácil no município.

Ele foi o político que teve o maior percentual de votação em todo o país.

Foram quase 100% dos votos e foi a maior votação do Brasil quando se avalia cidades acima de duzentos mil habitantes



Numa live nas redes sociais, Delaroli fez questão de agradecer os 116.813 votos (93,79%) que recebeu neste domingo (06) garantindo sua reeleição de prefeito da cidade, ele disse:

“Não poderia deixar de agradecer essa expressiva votação em Itaboraí. A transformação da nossa cidade vai continuar nos próximos quatro anos. Vamos fazer mais, e brevemente estarei de volta para prosseguir com o nosso trabalho iniciado em janeiro de 2021”.

Marcelo Delaroli também comemorou a vitória do seu sobrinho João, de 20 anos, que foi o candidato a vereador mais votado em Itaboraí, com 10.487 votos. João é filho do deputado estadual Guilherme Delaroli, também do Partido Liberal (PL).