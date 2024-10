Itaboraí vista por cima - Foto: Arquivo MAIS

Itaboraí vista por cimaFoto: Arquivo MAIS

Publicado 09/10/2024 16:06 | Atualizado 09/10/2024 16:06

Itaboraí - O município de Itaboraí está com inscrições abertas para o concurso público nº 001/2024, para preenchimento de 925 vagas para profissionais da Educação com níveis Médio e Superior, para provimento de cargos de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º ano). As inscrições vão até o dia 07 de novembro e podem ser realizadas pela internet, no site da Avalia, instituição organizadora do certame: www.avalia.org.br. Para os candidatos que não têm acesso à internet, serão disponibilizados três Postos de Inscrição Presencial, localizados no SINE, Ponto de Atendimento Fazenda Manilha e Ponto de Atendimento Fazenda Itaboraí Plaza.

O concurso contará com três etapas, sendo duas de caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos, com prova objetiva, discursiva e de títulos. De acordo com o cronograma previsto, a realização das provas objetivas e redação acontecerá no dia 01 de dezembro de 2024.

Todas as etapas serão realizadas em Itaboraí e ficarão a critério da Avalia e da Prefeitura. Havendo necessidade, os candidatos poderão ser alocados para outros municípios. Os valores das inscrições são de R$50,00 para os cargos de nível médio e R$59,00 para os cargos de nível superior.

Vale ressaltar que a inscrição está disponível 24 horas, até às 23:59h do último dia (07/11/2024). E o boleto de pagamento da inscrição vencerá dia 08 de novembro de 2024.

Para conferir o edital do certame basta acessar o site oficial da Prefeitura de Itaboraí https://site.ib.itaborai.rj.gov.br/ no Diário Oficial do dia 07 de outubro de 2024. Ou através do link: https://do.ib.itaborai.rj.gov.br/edicoes/2024/2024-10-07.pdf.