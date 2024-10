Dia das crianças em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 14/10/2024 09:50

Itaboraí - Muita alegria, diversão e brincadeiras marcaram o Dia das Crianças em Itaboraí, neste sábado (12). Promovidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, as celebrações aconteceram simultaneamente nas praças do Centro, Manilha, Itambi e São José.

Com uma programação pensada exclusivamente para a criançada, os pequenos que estiveram nas praças Marechal Floriano Peixoto, no Centro; Jair Lopes da Silva, em Manilha; Nuno Duarte, em São José; e Praça de Itambi, participaram de muitas brincadeiras, pintura artística, distribuição de picolé, escalada e muito mais.

A secretária municipal de Turismo e Eventos, Thainá Teixeira, falou sobre a alegria de ver mais um evento de sucesso sendo promovido pela Prefeitura de Itaboraí.

“Planejamos tudo para proporcionar o sorriso e a alegria das crianças, e ver esses pequenos se divertindo tanto, faz todo o trabalho valer a pena. Entregamos mais um Dia das Crianças para a população em quatro praças do município e com certeza foi um dia muito especial” enfatizou a secretária.

Entre várias atrações, as crianças puderam aproveitar, sob o comando de animadores e DJs, uma tarde repleta de música, dança, brinquedos infláveis e personagens infantis. Além da distribuição de pipoca e algodão doce.

Moradora do bairro Sossego, Bárbara Pereira, de 29 anos, levou a sobrinha, Valentina, de 4 anos, para aproveitar o dia na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. A vendedora falou sobre a organização do evento e agradeceu a Prefeitura pela iniciativa de proporcionar entretenimento para todos.

“Já é o segundo ano que trago minha sobrinha aqui e o evento nunca decepciona. Tudo bem organizado e lindo. Estamos muito felizes, tudo muito bom mesmo. Obrigada, prefeitura”, finalizou Bárbara.

O evento contou ainda com o apoio das secretarias municipais de Esporte e Lazer (SEMEL), Segurança (SEMSEG), Transporte (SEMTRANS), Saúde (SEMSA), Desenvolvimento Social (SEMDS), Serviços Públicos e Comunicação Social (SEMCOM).