Projeto 'MPT nas Escolas' - Foto: Divulgação

Publicado 18/10/2024 09:38

Itaboraí - Alunos da rede municipal de ensino foram premiados em três categorias do Prêmio Estadual ‘MPT na Escola’, promovido pelo Ministério Público do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. A cerimônia de premiação aconteceu nesta quinta-feira (17), no campus Itaboraí do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Nova Cidade.

Adotado pela Secretaria Municipal de Educação de Itaboraí, em 2022, neste ano de 2024, o projeto teve início no mês de fevereiro no município. O Prêmio Estadual ‘MPT na Escola’ - Eixo Educação do Resgate à Infância: “A escola no Combate ao trabalho Infantil”, contou com a participação de alunos do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental das escolas municipais Prefeito Símaco Ramos de Almeida, em Porto das Caixas; Pimentel de Carvalho, em Cabuçu e da Escola Municipalizada Acácio Campos dos Santos, no Areal.

O projeto atua com o objetivo de envolver a comunidade escolar na campanha de conscientização e prevenção ao trabalho infantil, com atividades desenvolvidas junto às escolas selecionadas. Em Itaboraí, três trabalhos foram selecionados para participarem do Prêmio Estadual ‘MPT na Escola’, nas categorias Conto, Poesia, Desenho e Música, após se destacarem na premiação municipal realizada em julho deste ano.

Entre os premiados, Enzo Borges de França, ficou na 3ª colocação na categoria desenho; o 2° lugar na categoria conto, ficou com Yasmin Victória Teixeira Ribeiro. Já na 1ª colocação em música, foram premiados os alunos Andryl Miguel Izidoro Oliveira, Ludmila Codolino Bueno, Marina Pereira Batista, Rafaela Soares Alves e Weverton da Conceição da Silva. Os alunos premiados foram contemplados com um smartphone e certificados, e seus professores orientadores, com tablets.

Vale destacar que os alunos que ficaram com a 1ª colocação em Música, além de ganharem o Prêmio Estadual, estão representando o Estado do Rio de Janeiro, competindo na mesma categoria, no Prêmio Nacional MPT na Escola 2024.

A subsecretária de Gestão e Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Gláucia Vieira, ressaltou que o projeto contribui para o crescimento dos alunos e tem o poder de transformar vidas.

“Tudo pode nascer no Ministério Público do Trabalho, mas se a escola não acreditar, não abraçar, não afagar, não trabalhar, nada acontece. E nós sabemos que só através da escola nós transformamos vidas", expressou Glaucia Vieira.

É importante informar que 61 escolas da rede municipal participaram do projeto, totalizando 244 turmas e mais de 5 mil alunos, que trabalharam diretamente o tema de combate ao trabalho infantil.



A coordenadora municipal do projeto 'MPT na Escola', professora Ellen Barreto, destacou a importância dos alunos e docentes participarem do projeto, que dá visibilidade a educação oferecida pelo município de Itaboraí.

“Estamos representando Itaboraí e o estado do Rio de Janeiro no Prêmio Nacional, lá em Brasília, nossos trabalhos estão sendo vistos. Mais que prêmios a serem entregues hoje, temos sonhos sendo realizados, alunos potencializados e profissionais da educação valorizados com o prêmio do Ministério Público do Trabalho. Sabemos que se estamos trabalhando este tema, “Diga Não ao Trabalho Infantil”, é porque ainda vivemos em uma sociedade de muitas desigualdades sociais, mas através da educação, podemos lutar por uma sociedade mais justa e igualitária", finalizou a coordenadora.

O evento contou ainda com uma apresentação de saxofone, feita pelo aluno Luiz Gustavo Rodrigues Teixeira, da E.M Auto Rodrigues de Freitas e foi finalizado com os alunos cantando a música ‘Sementes’, de Drik Barbosa e Emicida, conduzidos pela professora Roberta Pereira.