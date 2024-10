Obras em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 16/10/2024 15:00 | Atualizado 16/10/2024 15:02

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí através da parceria estabelecida com o Governo do Estado é o combustível para as obras de infraestrutura na cidade continuarem.

Entre os bairros contemplados com as mudanças estão o Santo Antônio, Aldeia da Prata, Vila Brasil, Marambaia, Retiro São Joaquim, Gebara, Jardim Imperial e Centro, estão recebendo melhorias com o intuito de sanar problemas crônicos enfrentados pela população durante décadas.

Ao todo, 251 ruas estão sendo contempladas no município, totalizando mais de 100 km de pavimentação e transformação. Com um investimento de mais de R$ 500 milhões, essas obras têm impacto direto na infraestrutura da cidade e na vida da população.

As obras no Centro contam com serviços de urbanização, pavimentação, drenagem pluvial, esgotamento sanitário e sinalização urbana. Já nos bairros Santo Antônio, Aldeia da Prata, Vila Brasil, Marambaia, Retiro São Joaquim e Gebara acontecem obras de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização urbana.

O trabalho avança também no bairro Jardim Imperial, que como nas demais localidades, conta com obras de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização urbana, além da construção de uma ponte no bairro.

Vale destacar que todas essas obras fazem parte do convênio da Prefeitura de Itaboraí com o Governo do Estado. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou a qualidade do trabalho realizado na cidade.

"A gente está aqui, trabalhando sem parar, e agradeço pela parceria com o governo do estado e a atenção e carinho que o nosso governador, Cláudio Castro, sempre tem com a nossa cidade. Hoje estamos conseguindo dar mais dignidade a nossa população e vocês sabem o quanto gostamos das coisas com excelência e qualidade. Agora, mais do que nunca, vamos continuar trabalhando para que mais ruas sejam entregues para o nosso povo, porque a nossa cidade não tem mais tempo a perder e a transformação vai continuar", disse Marcelo Delaroli.

Além das obras em parceria com o Governo do Estado, o município de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue realizando obras de pavimentação em outras localidades como Jardim Planalto, Itambi, Monte Verde, Bela Vista, Areal e Sossego. Além da realização da pavimentação turística em Porto das Caixas.