Deputado Guilherme Delaroli apresentou emendas para implantação de salas digitais. Crédito: Rafael Wallace/Alerj

Publicado 14/10/2024 17:44

Itaboraí - Escolas estaduais em Itaboraí vão começar a implantar salas digitais, permitindo um ensino mais dinâmico e atraente aos estudantes. Para isso, já foram liberados mais de R$ 1,6 milhão em emendas impositivas que o deputado estadual Guilherme Delaroli (PL) apresentou para execução do orçamento de 2024.

Os recursos disponibilizados beneficiam, inicialmente, dez escolas no município da Região Metropolitana: CE Hilka de Araújo e CIEP 451, ambos no bairro Itambi; CE Professora Maria Inocência, em Porto das Caixas; CIEP 424, no Bairro Visconde; CIEP 453 e CIEP 415, em Manilha; CIEP 308, na Cidade Nova; CIEP 130, no Rio Varzea; CIEP 129, no Bairro Esperança (Reta); e CE Visconde de Itaboraí, no Centro.

No total, serão investidos R$ 1.615.578,00 nas salas digitais. De acordo com o deputado Guilherme Delaroli, é importante que os investimentos em educação acompanhem a evolução tecnológica, permitindo que os estudantes estejam atualizados e sejam estimulados durante as aulas.

“A evolução contínua dos métodos de ensino ajuda a reduzir a evasão escolar, além de colaborar no trabalho dos profissionais na formação de jovens cada vez mais motivados e preparados para os desafios do mercado de trabalho”, destaca o deputado Guilherme Delaroli.