Casa de Cultura de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 17/10/2024 15:27 | Atualizado 17/10/2024 15:40

Itaboraí - No próximo sábado (19), às 18h, a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT) vai ser palco do 1º Encontro de Cordel, que marcará a formatura da Oficina de Cordel, que ocorreu neste semestre, na CCHAT. O evento contará com a entrega de certificados aos alunos que concluíram as atividades. Além da participação de escritores e cordelistas convidados e lançamento de dois folhetos de cordel escritos pelos alunos. A entrada será gratuita.

A Oficina de Literatura de Cordel, oferecida de forma gratuita pela Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, em parceria com o poeta e cordelista, Zé Salvador, apresentou os fundamentos dessa arte tão brasileira, passando por aspectos da métrica e da rima específicos do cordel, bem como a história do gênero literário.

O gestor da CCHAT e subsecretário de Cultura, Alan Mota, afirmou que a Oficina de Cordel foi uma iniciativa de grande sucesso.

“A Literatura de Cordel é um patrimônio imaterial tombado pelo IPHAN e nós, da CCHAT, estamos fazendo o nosso papel em preservar e difundir essa arte, contando com a iniciativa, a parceria e a colaboração de um de seus grandes nomes, o poeta Zé Salvador. A nossa expectativa é de que esse projeto tenha prosseguimento e abra novas turmas em breve”, disse Alan Mota.

O poeta e cordelista, Zé Salvador, destacou que a oficina foi bastante prática, e que os participantes colocaram “a mão na massa” para produzir versos e estrofes. Vale destacar que o cordelista ainda realizou dois encontros extras, além das oito aulas previstas.

“O objetivo da oficina não é formar novos escritores cordelistas, mas sim despertar o interesse pelo cordel e, quem sabe, revelar novos talentos para o mundo cordelista”, explicou Zé Salvador.

Além de diversos textos curtos em formato de cordel, foram produzidos pelos alunos, os folhetos “O Cordel em ação ocupando o seu espaço” e “A visita de Zé Salvador a Itaboraí”, com 32 estrofes em sextilha (seis versos) cada um, que serão lançados no dia 19 de outubro.

É importante informar que o 1º Encontro de Cordel da CCHAT será aberto ao público e aos escritores que queiram apresentar seus textos em cordel ou em homenagem ao cordel, já que também haverá microfone aberto.