O bairro Esperança recebe ações de microdrenagem, macrodrenagem, pavimentação e sinalização viária. - Foto: Divulgação

O bairro Esperança recebe ações de microdrenagem, macrodrenagem, pavimentação e sinalização viária.Foto: Divulgação

Publicado 24/10/2024 13:50 | Atualizado 24/10/2024 14:02

Itaboraí - A Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, está atuando em diferentes bairros do município. Entre os locais contemplados com obras que transformam a infraestrutura do município, o Bairro Esperança (Reta), está recebendo ações de microdrenagem, macrodrenagem, pavimentação e sinalização viária.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou que as obras de infraestrutura vão continuar avançando por Itaboraí.

“Temos mais notícias boas para o povo de Itaboraí, principalmente para a comunidade da Reta. Quero parabenizar e agradecer pelo trabalho do meu irmão e deputado estadual Guilherme Delaroli, por esse projeto. A gente sempre fala que tem muito lugar para a transformação chegar e a gente não vai desistir enquanto não transformar cada cantinho da nossa cidade. A transformação continua por toda Itaboraí, pois a nossa cidade não tem tempo a perder. A gente trabalha todos os dias para ver o nosso povo feliz”, disse Marcelo Delaroli.

Com início no mês de outubro, as obras contemplam 21 ruas, recuperando a dignidade da população. As ações abrangem as ruas Pedro Ferreira Pinto, Avenida Friburgo, rua 19, rua 22, rua 23, rua CEL. Fontenele, rua Mal. O Denis, rua 30, rua 27, rua 28, rua 26 e rua 31. Além das ruas 34, Paulino Ferreira dos Santos, rua 35, rua 29, rua 32, rua 33, rua 36, Avenida E. Gomes, rua José Ferreira Marques, rua 37 e rua 36.