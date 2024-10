Simpósio da Área Técnica de Saúde - Foto: Divulgação

Publicado 31/10/2024 12:46 | Atualizado 31/10/2024 12:47

Itaboraí - O Salão Nobre da Prefeitura de Itaboraí foi a sede do 1º Simpósio da Área Técnica de Saúde Bucal de Itaboraí, realizado nesta quarta-feira (30/10), em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, celebrado na última sexta-feira (25/10). Promovido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), o evento teve como principal objetivo reunir as equipes de saúde bucal do município, cirurgiões dentistas e representantes de diversas linhas de cuidado para discutir temas importantes da odontologia. Além de fortalecer a inter-relação entre condições sistêmicas e doenças periodontais, beneficiando o diagnóstico e tratamento oferecidos aos pacientes de Itaboraí.

A cerimônia de abertura contou com a presença de diversas autoridades e profissionais da área de saúde bucal, incluindo a cirurgiã-dentista e coordenadora da área técnica de Saúde Bucal de Itaboraí, Dra. Carolina Piontkovsky; a subsecretária geral de Saúde, Dra. Analice Rangel; a representante da Ouvidoria SUS Itaboraí, Dra. Fernanda Oliveira; e a coordenadora de saúde bucal da Secretaria Estadual de Saúde, Dra. Fabiana de Oliveira.

O evento teve início com a exibição de um vídeo que ressaltou as principais conquistas e avanços da saúde bucal em Itaboraí. Durante o simpósio, os participantes tiveram a oportunidade de assistir a palestras com temas de alta relevância.

A especialista em periodontia, Dra. Mariana Campello, ministrou a palestra “Periodontite como Manifestação Oral de Doenças Sistêmicas: Importância Clínica e Diagnóstico”, destacando a importância de uma abordagem integrada entre saúde bucal e condições sistêmicas para o tratamento eficaz de periodontite.

“Na nova classificação, temos que ser muito mais do que apenas um periodontista. Temos que saber olhar o paciente como um todo para dar um diagnóstico preciso“, disse a especialista.

Para Dra. Carolina Piontkovsky, coordenadora da área técnica de Saúde Bucal de Itaboraí, o evento representa um importante espaço para atualização e compartilhamento de conhecimentos, fortalecendo as práticas de atendimento oferecidas pelo município.

“Temos feito um número enorme de visitas domiciliares e vamos tentando melhorar o fluxo de atendimentos a estes pacientes que não conseguem se deslocar até uma unidade de saúde”, reforçou a palestrante.

O 1º Simpósio reforça o compromisso da Prefeitura de Itaboraí em promover a capacitação contínua e o reconhecimento dos profissionais de saúde bucal, buscando constantemente melhorias no atendimento à população.