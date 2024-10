Jornada Pedagógica - Foto: Divulgação

Publicado 25/10/2024 16:25 | Atualizado 25/10/2024 16:26

Itaboraí - O ginásio da Escola Municipal Profª Marly Cid Almeida de Abreu, em Nancilândia, foi o local escolhido para receber a IX Jornada Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (JOPEJA), que aconteceu na noite da última quarta-feira (23/10) e reuniu centenas de pessoas, entre alunos e profissionais da Educação. Promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o evento acontece todos os anos, durante o segundo semestre letivo e nesta edição contou com exposições, apresentações, entre outras atividades.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, agradeceu a presença de todos e destacou o sucesso da Jornada Pedagógica.

“Cada vez mais a Educação de Itaboraí tem se reinventado. A Secretaria de Educação trabalha para proporcionar o bem-estar e valorização de todos os servidores e alunos. Ver esse espaço lotado, nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Esta edição da JOPEJA está sendo um sucesso, e eu agradeço a todos que trabalharam incansavelmente para esta noite acontecer”, disse o secretário.

Vale destacar que a Jornada Pedagógica acontece em todos os segmentos da Educação, sendo Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Esta edição da Jornada, com foco na EJA, contou com apresentação de trabalhos desenvolvidos pelos alunos dentro do ambiente escolar, além de ser uma formação para os seus profissionais.

A subsecretária de Gestão e Ensino da Secretaria Municipal de Educação, Gláucia Vieira destacou a felicidade e o orgulho de ver a Educação de Jovens e Adultos se desenvolvendo em Itaboraí.

"Olhar a quantidade de alunos e profissionais que estão aqui hoje, é uma felicidade sem tamanho. A EJA é um segmento, é uma modalidade da educação, onde não podemos brincar de fazer escola. A gente precisa levar o conhecimento e promover oportunidades para os alunos da EJA, para que tenham uma nova visão de mundo, além de seus conteúdos preservados. Precisamos levar isso com muita seriedade. Estou emocionada com os trabalhos realizados pelos alunos. A EJA de Itaboraí é a melhor Educação de Jovens e Adultos", disse a subsecretária.

A programação contou com um bate-papo com a professora, Adriana Barbosa, responsável pelo formato que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) possui atualmente no município. Hoje, Itaboraí conta com uma EJA formada por blocos de aprendizagem, priorizando o conhecimento como um todo e promovendo uma nova perspectiva na vida dos alunos.

A coordenadora da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do município de Itaboraí, Raquel Santos da Silva Alves, expressou alegria em ver que o trabalho está acontecendo na cidade.

"Ver esse espaço cheio, traz muita felicidade e orgulho, por saber que o trabalho está acontecendo e que os direitos de todos aqui estão sendo garantidos. Agradeço a presença de todos, porque se todas essas pessoas estão aqui é porque o trabalho acontece", disse a coordenadora.

Dentro das atividades propostas, a JOPEJA também contou com apresentações culturais, mostra dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, apresentação das práticas pedagógicas nas escolas e apresentação do Coral do Centro de Referência de Educação de Idosos de Itaboraí (CREMII).