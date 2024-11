Café da manhã com as mulheres - Foto: Divulgação

Café da manhã com as mulheresFoto: Divulgação

Publicado 01/11/2024 09:54

Itaboraí - Na manhã desta quinta-feira (31/10), a Escola Municipal de Artes e Professor Washington Luiz José da Costa, no Centro, realizou o “Café da Manhã Outubro Rosa”, promovido pela Prefeitura, por meio Secretaria Municipal de Educação (SEMED). O evento, que teve como tema “Planto solidariedade, colho felicidade”, reuniu alunos, colaboradores e a comunidade com o objetivo de fomentar a conscientização sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama. Sendo a única escola pública de artes do Estado do Rio de Janeiro, a Escola de Artes desempenha um papel fundamental, oferecendo cursos gratuitos e promovendo inclusão cultural e social desde sua fundação em 1989.

A abertura contou com o coral das "Amigas do Peito", coordenado por Rose Knupp. Após as músicas, a programação seguiu com palestras da nutricionista Jéssica Peixoto, com o tema “O Papel da Nutrição na Prevenção e Apoio ao Tratamento do Câncer de Mama”; e de Thais Vianna, que trouxe reflexões na palestra “Desperte o Poder de Cura Que Existe em Você”. Além das palestras, Eliane Zadminas, diretora técnica e fundadora da empresa Zad Ambiental, uma das empresas mais experientes na prestação de serviços ambientais, também esteve com a palavra, abordando a importância da Escola das Artes para a comunidade.

Representando o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, a subsecretária de Gestão e Ensino, Gláucia Vieira, destacou a importância da Escola de Artes na vida dos alunos e da comunidade, reforçando o valor da cultura e das artes para o bem-estar.

“A Escola de Artes é um patrimônio de Itaboraí, pois oferece oportunidades únicas a todos os moradores, além de ser uma referência para o Estado do Rio de Janeiro. Parabenizo todos os alunos e colaboradores pelo trabalho e dedicação. Vocês fazem desse espaço uma fonte de transformação para cada pessoa que passa por aqui”, afirmou a subsecretária.

O evento contou ainda com o depoimento emocionado de Lurdinha Radamarker, aluna de 70 anos e moradora do Centro, que compartilhou como a Escola de Artes tem sido essencial para sua saúde mental.

“Eu tenho indicação do meu psiquiatra para que eu fizesse algo relacionado à arte. E desde que entrei aqui, meu médico me liberou de um dos meus remédios. Eu faço tudo pela Escola porque ela me faz muito bem, então eu quero fazer isso por ela também”, declarou Lurdinha.

Com o intuito de acolher e educar, a Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa mantém sua tradição como um espaço de crescimento pessoal e social, unindo a comunidade em ações de bem-estar e cidadania.