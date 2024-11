Praças novas em Itaboraí - Foto: Divulgação

Praças novas em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 07/11/2024 10:45 | Atualizado 07/11/2024 10:47

Itaboraí - A cidade de Itaboraí está passando por um processo de reestruturação urbana com a revitalização e reforma de várias praças, uma iniciativa da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Obras e de Serviços Públicos. Vale destacar que as praças do bairro Apollo, Visconde e Retiro São Joaquim, acontecem por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal.

Este projeto visa não apenas modernizar a cidade, mas também proporcionar espaços de convivência e lazer para a população, que passa a contar com academia da terceira idade, equipamentos de ginástica, campo de grama sintética, brinquedos, brinquedo acessível (balanço pra cadeirante), quadra poliesportiva e pista de caminhada.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli reforçou que o trabalho de revitalização e reforma das praças de Itaboraí vai continuar avançando. O chefe do Executivo Municipal também destacou a importância dessas áreas de lazer para a população.

“Nossas praças estão ficando de cara nova, já temos várias áreas de convivência totalmente revitalizadas em diversos bairros. Vamos continuar trabalhando sem parar, para continuar proporcionando mais qualidade de vida para a população de Itaboraí, porque nossa cidade não tem tempo a perder”, disse Marcelo Delaroli.

Até o momento, algumas praças como a de Porto das Caixas, Pacheco e Retiro São Joaquim já foram entregues à população, oferecendo áreas verdes, equipamentos de recreação e espaços para atividades comunitárias.

As novas estruturas têm sido bem recebidas pelos moradores, que tem nelas a oportunidade de socialização e recreação, especialmente para as crianças e idosos.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, falou sobre a importância dessas realizações para os Itaboraienses.

“Estamos trabalhando incansavelmente para entregar esses espaços de lazer para a população, porque entendemos a importância que essas áreas de convivência tem para os moradores. Fico muito feliz em ver munícipes felizes e famílias usufruindo de um tempo de qualidades nas praças revitalizadas” expressou o secretário.

Neste mês de novembro, a expectativa é que mais praças sejam inauguradas, ampliando ainda mais os benefícios para os moradores dos bairros Apollo II, Visconde, Salém e Aldeia da Prata. Além delas, os bairros Sossego, Bairro Chic Outeiro das Pedras (rua Acúrcio Torres) e rua 100 também estão recebendo mais equipamentos de esporte e lazer

Esse trabalho têm sido realizado com o intuito de atender às demandas da população, proporcionando locais seguros e agradáveis para atividades ao ar livre.

Moradora do Apollo II, Joaci dos Santos, de 58 anos, agradeceu pela praça que está sendo revitalizada no bairro e ressaltou que o espaço fará diferença na vida de todos que residem na região.

“Vai ser muito bom para nós moradores e, principalmente, para as crianças que terão um espaço adequado para brincar. Essa praça estava totalmente abandonada, não tínhamos nenhuma área de lazer. Agradeço a prefeitura pela iniciativa”, expressou a dona de casa.

A revitalização dessas praças é parte de um esforço maior para melhorar a qualidade de vida em Itaboraí, refletindo o compromisso da administração municipal em promover o bem-estar dos cidadãos. Com a conclusão das obras, muitas famílias poderão desfrutar de um espaço público que favorece a saúde, a convivência e a valorização do espaço urbano.