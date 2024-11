Prefeitura de Itaboraí e Petrobras alinham implantação de Parque Termelétrico - Foto: Divulgação

Publicado 06/11/2024 17:23 | Atualizado 06/11/2024 17:23

Itaboraí - Com o objetivo de alinhar o plano estratégico do Complexo de Energias Boaventura, a Prefeitura de Itaboraí recebeu, nesta quarta-feira (06), representantes da Petrobras, para tratar de detalhes da implantação do Parque Termelétrico no município. Vale destacar que um leilão está programado para acontecer até o fim deste ano e com esse investimento, Itaboraí está buscando proporcionar desenvolvimento econômico, social e ambiental para toda a cidade. Além da geração de renda e oportunidade de emprego para a população.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado de autoridades municipais, destacou a importância da implantação desse Parque Termelétrico para o desenvolvimento da cidade e a melhora na qualidade de vida da população itaboraiense.

"Hoje nos reunimos com representantes da Petrobras e debatemos o projeto do Parque Termelétrico, no Complexo de Energias Boaventura, que trará benefícios para Itaboraí, promovendo o desenvolvimento econômico, social e ambiental da nossa cidade. Além disso, o projeto também vai gerar renda e oportunidades de emprego para nossa população. Seguimos trabalhando e fortalecendo parcerias para transformar a realidade do povo de Itaboraí", disse Marcelo Delaroli

É importante informar que, em parceria com a Petrobras, a Prefeitura de Itaboraí tem o objetivo de desenvolver medidas de redução dos efeitos do impacto ambiental negativo, associadas ao estudo de impacto de vizinhança do projeto do Parque Termelétrico, previsto para o Complexo de Energias Boaventura (antigo COMPERJ).

A estimativa é de que os projetos futuros do Complexo Boaventura gerem, durante as obras, mais de 10 mil postos de trabalho diretos em Itaboraí e em todo o Leste Fluminense.