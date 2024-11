Capacitação em Boas Práticas para Manipulação de Alimentos reforça segurança alimentar - Foto: Divulgação

Publicado 08/11/2024 16:57

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu, nesta sexta-feira (08), uma capacitação em Boas Práticas para Manipulação de Alimentos. Com carga horária de três horas e apoio do Núcleo de Educação Permanente e Pesquisa em Saúde (NEPPS), o curso foi realizado na Secretaria Municipal de Fazenda, voltado a profissionais do setor de alimentação, como cozinheiros, auxiliares de cozinha e manipuladores de alimentos e proprietários de estabelecimentos comerciais.

A iniciativa visa garantir a segurança alimentar e prevenir doenças transmitidas por alimentos, capacitando os participantes com práticas essenciais para manipulação correta e segura dos produtos. Essa ação reforça o papel do Sistema Único de Saúde (SUS) em promover a saúde pública também por meio da Vigilância Sanitária, assegurando que estabelecimentos e profissionais do setor sigam práticas seguras e regulamentadas para benefício da população.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, a capacitação faz parte do compromisso da Secretaria de Saúde em fortalecer práticas que promovam saúde e qualidade de vida para a população.

“Acreditamos que a promoção em saúde começa com a prevenção, e a capacitação em boas práticas para manipulação de alimentos é um passo fundamental nesse processo. Ao fortalecer o conhecimento e a responsabilidade dos profissionais que lidam diretamente com o preparo e distribuição de alimentos, estamos cuidando da qualidade de vida da nossa população e garantindo mais segurança para todos os consumidores,” afirmou o secretário de Saúde, Hédio Mataruna.

Segundo Anna Clara Pagano de Queiroz, diretora do Departamento de Vigilância Sanitária, o curso de Boas Práticas para Manipulação de Alimentos é fundamental para garantir a segurança alimentar e proteger a saúde pública em Itaboraí.

“A capacitação é essencial para assegurar a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. A falta de boas práticas de higiene e segurança é a principal causadora das doenças transmitidas por alimentos,” explicou Anna Clara.

O conteúdo programático do curso abrangeu temas como princípios de higiene alimentar, controle de temperatura, práticas de limpeza e sanitização, prevenção de contaminação cruzada, armazenamento adequado de alimentos e legislação sanitária. A capacitação foi conduzida pela equipe de fiscais da Vigilância Sanitária de Itaboraí, composta por profissionais de diversas áreas, incluindo as médicas veterinárias Lívia de Barros Lopes e Carolina Monteiro da Costa, e a arquiteta Patrice Achilles da Rocha, que orientaram os participantes sobre os melhores métodos de manipulação e conservação de alimentos.

Com uma abordagem prática e educativa, o curso reforça o papel essencial da vigilância sanitária na prevenção de riscos e no cumprimento das regulamentações de saúde pública, garantindo que os profissionais do setor alimentício estejam aptos a oferecer um serviço seguro e de qualidade para os moradores de Itaboraí.