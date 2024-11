Prefeitura divulga vagas para concurso em parceria com a Firjan - Foto: Divulgação

Publicado 08/11/2024 15:17

Itaboraí - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), está oferecendo o curso gratuito de Assistente de Controle, vaga exclusiva para moradores do município. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas na sede do Sistema Nacional de Empregos (Sine), no Centro, das 8h às 17h. Vale destacar que o curso será oferecido no turno da noite.

Para garantir uma vaga para o curso de Assistente de controle de qualidade, os interessados deverão ter idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental Completo.

Em maio deste ano, a Prefeitura de Itaboraí firmou um termo aditivo junto à Firjan, para mais 300 vagas de cursos gratuitos de qualificação profissional no município. Vale lembrar que em maio de 2023, a Prefeitura de Itaboraí e a Firjan firmaram um acordo de cooperação técnica para a abertura de 500 vagas em 10 cursos gratuitos de qualificação profissional no município.

Para realizar a inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos:

-Cópia da Identidade

-Cópia do CPF

-Cópia do comprovante de residência (no próprio nome)

-Cópia do comprovante escolar

-Carteira de Trabalho original