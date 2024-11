Ações de limpeza em rios e canais em Itaboraí - Foto: Divulgação

Ações de limpeza em rios e canais em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 11/11/2024 16:35

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), realiza regularmente os serviços de poda de árvores, roçada e limpeza de rios e canais em diversos pontos do município. Essas atividades, são executadas com recursos próprios e também com o apoio de equipes terceirizadas para a poda de árvores, o que reforça o compromisso da gestão com a qualidade de vida dos moradores.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, destacou a importância dessas ações para o desenvolvimento da cidade de Itaboraí.

"É muito importante informar que ações de limpeza de rios e canais, poda de árvore e roçada acontecem periodicamente durante todo ano, com o objetivo de prevenir acidentes, além de manter a cidade limpa e organizada, facilitando a movimentação da população. Também é necessário conscientizar a todos, para que não joguem lixo nas ruas e colaborem com a manutenção da cidade", disse o secretário.

De janeiro a outubro de 2024, a Prefeitura já realizou a limpeza de rios e canais em mais de 40 bairros, totalizando mais de 340 mil m² de área revitalizada. Essas ações são essenciais para prevenir enchentes e garantir maior segurança à população durante períodos de chuva intensa e possíveis tempestades.

Entre os serviços realizados, foram feitas mais de 2.500 podas de árvores, contribuindo para a segurança e bem-estar dos moradores. Além disso, mais de 800 mil metros de áreas foram atendidos com roçadas, impactando positivamente o cotidiano da população e a preservação do espaço urbano.

É importante frisar que durante o período da estação de verão, que tem início no mês de dezembro e vai até o dia 20 de março de 2025, as equipes do Setor de Limpeza de Rios e Canais atuarão com maior frequência em regiões, como Itambi, Rato Molhado, Visconde, Aldeia da Prata, Rio Várzea, Apollo, Vila Brasil e Retiro São Joaquim.