O Deputado Estadual Guilherme Delaroli destacou as conquistas para a educação do municípioFoto: Divulgação

Publicado 28/11/2024 11:16

Itaboraí - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Educação, entregou nesta quarta-feira (27), a reforma de duas escolas estaduais localizadas nos bairros Porto das Caixas e Apollo 2, em mais uma conquista importante para o município de Itaboraí. A ação atende a uma indicação legislativa do deputado estadual Guilherme Delaroli, que levou ao Executivo estadual o sonho de uma população que aguardava há anos por essas melhorias.

As solenidades de entrega contaram com a presença de autoridades estaduais e municipais, além de representantes das unidades escolares, professores, alunos e membros da comunidade.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou a importância da colaboração entre os governos estadual e municipal para o avanço da educação no município.

“Hoje, celebramos a entrega de duas escolas revitalizadas, um marco na educação de Itaboraí. Sabemos que a educação é a chave para o futuro, e por isso, agradecemos ao Governo do Estado por garantir que nossos alunos tenham os melhores espaços para aprender., afirmou Marcelo Delaroli.

O Colégio Estadual Professora Maria Inocêncio Ferreira, localizado no bairro Porto das Caixas, atende atualmente 250 alunos do Ensino Médio, em três turnos: manhã, tarde e noite. A unidade, que celebra 70 anos de história, passou por uma reforma completa, que incluiu a revitalização de toda sua estrutura.

A escola agora conta com oito salas climatizadas, biblioteca, refeitório, cozinha, laboratório, horta e uma Sala Maker. Além disso, a revitalização priorizou as práticas esportivas, com a construção de duas quadras poliesportivas modernas e adequadas para as demandas educacionais e esportivas da comunidade escolar.

A secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, esteve presente na solenidade e ressaltou o impacto positivo das reformas na vida dos alunos.

“O que estamos entregando hoje é um espaço digno para aqueles que mais merecem: nossos alunos. A escola não é apenas um lugar de aprendizado acadêmico, mas também um ambiente de integração, cultura e esporte. Estamos fazendo nossa parte ao proporcionar instalações de qualidade, e agora, a expectativa é que os estudantes aproveitem ao máximo essas oportunidades, ampliando seus conhecimentos e construindo um futuro melhor”, afirmou a secretária.

O Colégio Estadual Dr. Moacyr Meirelles Padilha, localizado no bairro Apolo 2, passou por uma longa reestruturação após um incêndio em 2015 que destruiu parte da escola, obrigando a mudança de alunos e professores para uma unidade próxima. Após 9 anos de espera, a comunidade recebeu, nesta quarta-feira (27/11), a escola completamente revitalizada, com salas, pátio e auditório climatizados, além de uma nova Sala Maker.

O Deputado Estadual Guilherme Delaroli também participou da cerimônia e destacou as conquistas para a educação do município.

“É um momento de grande felicidade poder entregar essas escolas revitalizadas para a comunidade de Itaboraí. A educação é uma prioridade para nós e, junto com o prefeito Marcelo Delaroli, temos trabalhado incansavelmente para melhorar a infraestrutura educacional da cidade. No ano passado, destinei emendas para o município, totalizando cerca de 1,6 milhão de reais, e com isso já conseguimos implantar 10 salas digitais nas escolas. São investimentos que ajudarão no processo de ensino e aprendizagem, trazendo mais qualidade e dignidade para nossos alunos”, declarou o deputado.