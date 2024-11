Obra na Av. 22 de Maio - Foto: Divulgação

Obra na Av. 22 de MaioFoto: Divulgação

Publicado 19/11/2024 09:55

Itaboraí - A obra de transformação da Avenida 22 de Maio, no Centro da cidade já está bem evidente. Com o objetivo de recuperar urbanisticamente, modernizar e otimizar as condições de infraestrutura, a obra também visa garantir melhorias na mobilidade urbana nos mais de 10 km da principal via do município, que vai do bairro da Reta até a Avenida São Miguel. Vale destacar que essa obra é fruto de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Termo de Cooperação Técnica e adesão ao Programa Governo Presente, com um investimento de quase 249 milhões de reais. O projeto contempla drenagem, pavimentação e reurbanização da Avenida 22 de Maio, com 32% dos trabalhos já executados até o momento.

Ao final das obras, o município contará com seis pistas, divididas por uma ciclovia e ecopontos modernos e tecnológicos. No bairro Outeiro das Pedras, a população poderá usufruir de uma área projetada para o canteiro central da via, que contará com uma academia funcional, academia para a 3ª idade, quadra de vôlei de areia, futmesa, skate Park e área com brinquedos infantis. Também está prevista uma área multiuso, com mesas de jogos como dama, bicicletário, ciclovia e pista de caminhada. No sentido Centro, logo após o bairro Rio Várzea, na altura da Vila Janete, a população terá à disposição uma grande área de convivência voltada para eventos de menor porte.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou a importância da obra para o desenvolvimento do município e enfatizou que o trabalho vai continuar.

"Essa obra não é apenas uma melhoria na infraestrutura, mas uma verdadeira transformação na qualidade de vida da população de Itaboraí. Estamos criando um novo espaço urbano, com mais segurança, mobilidade e lazer para todos os moradores. Itaboraí está caminhando para um futuro mais moderno e acessível, e a Avenida 22 de Maio será o cartão de visitas dessa nova fase. Nós seguimos trabalhando em busca de mais dignidade para o nosso povo e não vamos descansar até que cada cantinho de Itaboraí seja transformado", disse Marcelo Delaroli.

As ações de mobilidade urbana envolvem importantes intervenções e interseções, com a implantação de ciclovias e ciclofaixas utilizando o canteiro central, além da construção de uma ponte sobre o Rio Iguá, a recuperação de galeria sobre o Rio Várzea, e o tratamento de interseções e conflitos de trânsito.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, falou sobre os benefícios das intervenções.

"A cidade está sendo reestruturada com soluções modernas e sustentáveis, que vão não só melhorar o trânsito, mas também promover o bem-estar da população. A recuperação da infraestrutura da Avenida 22 de Maio vai impactar positivamente a vida das pessoas, com mais segurança no trânsito e melhores condições de mobilidade para todos", explicou o secretário.

Com foco na melhoria da infraestrutura urbana, as obras também incluem a execução de redes de drenagem e esgoto, recuperação de pavimentos, modernização e reorganização dos pontos de paradas de ônibus, além de melhorias na iluminação pública e sinalização horizontal, vertical e semafórica.

O deputado estadual Guilherme Delaroli, falou sobre a evolução dessas obras e como esse trabalho valoriza Itaboraí:

"É uma grande satisfação ver o avanço das obras de revitalização da Avenida 22 de Maio, que contam com um investimento de quase 249 milhões de reais e que impacta positivamente a população de Itaboraí. Estamos transformando mais de 6 km da principal avenida de nossa cidade para garantir mais segurança e qualidade de vida para todos. As obras contam com drenagem eficiente, pavimentação de qualidade, sinalização, iluminação e urbanização que valoriza nossa cidade e todos os itaboraíenses", falou o deputado.

No campo da reurbanização, as obras incluem a reestruturação viária com melhorias nas faixas da via principal e suas interseções, além de melhorias nas vias adjacentes, com foco na mobilidade de pedestres. A intervenção também alcança a Avenida São Miguel e a Rua César Xará, com a implantação de ciclovias e ciclofaixas, e a construção de quiosques para oleiros. Também será construída uma praça de lazer às margens da Avenida 22 de Maio, com tratamento paisagístico, acessibilidade e modernização do mobiliário urbano.

É importante ressaltar que essas obras não só promovem mais qualidade de vida para a população, como também fazem parte de uma nova fase da história de Itaboraí, que está se tornando uma cidade mais moderna, tecnológica e acessível. Carlos Alberto, morador de Itaboraí há mais de 30 anos, expressou sua felicidade ao falar sobre a transformação do município.

"É uma felicidade ver o Governo do Estado e a Prefeitura elaborando um trabalho tão bom e que vai beneficiar a todos. Estamos muito agradecidos e esperamos que, nos próximos quatro anos, essa gestão dê continuidade às melhorias na cidade, especialmente no bairro São Joaquim e adjacências", expressou o morador do bairro Joaquim de Oliveira.

As obras de revitalização, drenagem, pavimentação e reurbanização da Avenida 22 de Maio começaram em março de 2023 e têm previsão de conclusão para 2025.