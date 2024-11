Exposição de Miniaturas - Foto: Divulgação

Exposição de MiniaturasFoto: Divulgação

Publicado 13/11/2024 11:11 | Atualizado 13/11/2024 11:20

Itaboraí - Nesta terça-feira (12), a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT) abre as exposições “Itaboraí, Fragmentos do Passado”, da artista plástica Cris Rosa e “Miniaturas”, de Vicente Mendonça, ambos moradores de Itaboraí. Vale destacar que as exposições tem classificação livre e início marcado para às 18h. As exposições permanecem abertas para visitação até o dia 06 de dezembro, com entrada gratuita.

O subsecretário de Cultura e gestor da CCHAT, Alan Mota, destacou a importância das exposições para o município.

“É uma honra ter conosco abrilhantando a CCHAT esses artistas que trazem exposições inéditas, onde mostram os talentos que Itaboraí possui. Destaco ainda, que a Cris é uma grande incentivadora de talentos em nosso município”, expressou o gestor.

A exposição “Itaboraí, Fragmentos do Passado” reúne uma série de trabalhos baseados em extensa pesquisa histórica, inspirada por fotografias antigas, relatos primários, livros, periódicos e conversas com historiadores. Juntando tudo isso, a artista criou um acervo que visa fortalecer o senso de pertencimento da comunidade e expandir a memória local para além dos limites do município, como uma parte importante da história do Brasil.

A artista, que já teve suas obras expostas na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres em diversas ocasiões, destaca a importância de retornar ao espaço.

“Voltar à Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres após dois anos me traz sentimentos de alegria, renovação, nostalgia, expectativas e orgulho em fazer parte da comunidade cultural.” disse a artista itaboraiense.

No mesmo dia, a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres também abrirá a Sala do Artista Local Bira Alma Reggae, para receber a exposição “Miniaturas”, de Vicente Mendonça, que exibirá sua vasta coleção de miniaturas, incluindo a menor maquete de quadra de vôlei, feita na cabeça de um prego, registrada no RankBrasil, empresa independente que documenta recordes brasileiros.

Sobre os artistas

Em Itaboraí, cidade onde vive e trabalha, Cris Rosa construiu uma sólida carreira artística desde 1991, dedicada a retratar, em suas pinturas a óleo, cenas e personagens da história de sua cidade natal.

Formada em Artes Plásticas pela Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em 1997, Cris Rosa possui também pós-graduação em Arte terapia pela Universidade Cândido Mendes (2002) e em Educação e Relações Raciais pela Universidade Federal Fluminense (UFF, 2017).

Com uma obra marcada pelo saudosismo, suas pinturas são crônicas visuais que narram memórias de um tempo e um lugar, registrando casarios, paisagens e pessoas de Itaboraí através de décadas. Recentemente, sua trajetória foi reconhecida pela Câmara Municipal de Itaboraí, que lhe concedeu uma Moção de Louvor pelo destaque na arte plástica.

Nascido no Ceará e atualmente morador de Itaboraí, o carpinteiro e estudante da rede municipal, Vicente Mendonça Filho, dedica-se a reproduzir em suas miniaturas pontos turísticos, lugares e momentos históricos, como a Arca de Noé, a Ponte Rio-Niterói, o Coliseu de Roma e a própria Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres.