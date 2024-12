Atendimento Humanizado em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 03/12/2024 09:50

Itaboraí - Promovendo segurança hospitalar para os usuários, o Programa Melhor em Casa, promovido pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), oferece atendimento multidisciplinar e qualidade de vida para mais de 200 pacientes do município de Itaboraí, cadastrados no programa e que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de locomoção. O objetivo do programa é desospitalizar pacientes, oportunizando a promoção, prevenção e reabilitação à saúde. Além disso, o programa otimiza leitos hospitalares, previne infecções e promove a cura no ambiente domiciliar.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, destacou a importância do programa para o fortalecimento da rede de atendimento à saúde.

“O Melhor em Casa é uma estratégia fundamental para garantirmos mais qualidade de vida aos nossos pacientes, com um atendimento humanizado e eficaz, diretamente em seus lares. Estamos aqui para oferecer mais do que cuidado. Estamos comprometidos com a saúde e bem-estar da população, levando o hospital até suas casas.”, pontuou o secretário.

A equipe do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) conta com enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos, nutricionista, assistente social e psicólogo. Além disso, um time administrativo comprometido garante que o cuidado chegue aos pacientes de forma eficiente e humanizada. O programa também conta com três carros, com sete lugares cada, que auxiliam no transporte dos profissionais e equipamentos.

Segundo a coordenadora do programa Melhor em Casa, Bhrenda Teles, o trabalho realizado é fruto de um esforço conjunto.

“Nosso foco é oferecer um atendimento que priorize as necessidades de cada paciente, sempre com respeito e dedicação. Temos alcançado resultados muito positivos e, acima de tudo, transformando vidas”, afirmou a coordenadora.

Atualmente, o serviço realiza mais de mil atendimentos semanais, envolvendo todas as especialidades. Para receber a equipe de profissionais da saúde em casa, as Unidades de Saúde da Família enviam os usuários com o perfil adequado ao programa. Os pacientes indicados pelo Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior também são incluídos. As visitas são realizadas de uma a duas vezes por semana, ou conforme a necessidade de cada paciente e o atendimento é contínuo, de segunda a segunda. Vale destacar que o serviço é destinado a usuários de todas as idades, em situação de média a alta complexidade.

A esposa de um dos pacientes contemplados com o programa, Zenir Amaral Rangel, de 63 anos, moradora da Reta Nova (Bairro Esperança), ressaltou o excelente trabalho da SEMSA e de toda a equipe do Programa Melhor em Casa.

“Esse serviço é ótimo, porque nós não podemos sair com o Valdecir, a locomoção é difícil, e eles vindo nos buscar ajuda muito. Esses profissionais vêm aqui, aferem a pressão, a glicose e cuidam muito bem dele. Somos usuários desse serviço já faz um ano e nunca nos deixaram na mão. Sempre chegam no dia e horário marcados. Eu não tinha conhecimento desse serviço, mas fui muito bem atendida na Secretaria de Saúde, onde fizeram tudo por nós e encaminharam meu esposo para o programa”, declarou a aposentada.

Inserido no município desde 2018, por meio do Governo Federal, o SAD foi reformulado em fevereiro de 2023, com a aquisição de novos carros e a chegada de profissionais qualificados. Para a implantação do serviço no município, foi necessário atender alguns critérios, como ter população igual ou superior a 20 mil habitantes, possuir hospital de referência e cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O programa é caracterizado por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados, conforme a Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016.