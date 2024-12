Itaboraí celebra a formatura dos alunos do PESER e PESEPIA com exposicoes e apresentações culturais - Foto: Divulgação

Itaboraí celebra a formatura dos alunos do PESER e PESEPIA com exposicoes e apresentações culturais Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2024 12:36 | Atualizado 04/12/2024 12:41

Itaboraí - Na manhã desta quarta-feira (04) aconteceu a formatura dos alunos que participaram do Programa de Educação Sanitária nas Escolas Rurais (PESER) e do Projeto Educação Sanitária nas Escolas para Prevenção da Influenza Aviária (PESEPIA), em Itaboraí. O evento, realizado no bairro Venda das Pedras, reuniu autoridades, professores e alunos para celebrar os resultados alcançados pelos projetos.

Promovida pela Superintendência da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (SEAPPA), em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), Abastecimento e Pesca e a Secretaria Municipal de Educação de Itaboraí (SEMED), a formatura teve como objetivo conscientizar sobre a importância da saúde animal e humana, a defesa agropecuária e a preservação ambiental. As ações são realizadas de forma interdisciplinar nas escolas rurais desde 2021, beneficiando alunos e comunidades locais.

Diversas autoridades responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos compareceram na solenidade, como o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca de Itaboraí, Abílio Pereira; o Prof. Helanio Gabriel, representando a Secretaria Municipal de Educação; a coordenadora dos anos iniciais do Ensino Fundamental, Fabíula Santos; coordenadora de Educação Sanitária da SEAPPA, Dr.ª Rosa Antunes; a chefe do Núcleo de Defesa Agropecuária de Niterói, Dr.ª Valéria Cristina Teixeira; a coordenadora de projetos pedagógicos da SEMED, Prof.ª Regina Ferreira; A médica veterinária da SEMAGRI, Dr.ª Claudia Leal.

O secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, destacou a importância do papel do médico veterinário para o desenvolvimento do projeto e o bem-estar da sociedade.

"Eu tenho certeza que daqui sairão vários médicos veterinários. Não existe profissão mais gratificante do que médico veterinário. O médico veterinário cuida dos animais, cuida dos humanos, cuida do que comemos, do que bebemos, das vacinas preventivas, das doenças que são transmitidas de animais para homens e até mesmo do que vestimos", afirmou o secretário.

Os trabalhos abordaram temas como os símbolos de inspeção sanitária, doenças como raiva e febre aftosa, e a importância da conscientização para a saúde pública e a defesa agropecuária.

A coordenadora de Educação Sanitária da SEAPPA, Dr.ª Rosa Antunes, celebrou a conquista dos alunos.

"O meu sentimento neste momento é de felicidade por estar tendo a oportunidade de viver isso. A partir de hoje, vocês sairão daqui com a grande responsabilidade de agir como sanitaristas para a prevenção, principalmente, da influenza aviária", destacou a coordenadora.

Durante a formatura, os alunos das escolas participantes compartilharam seus aprendizados por meio de apresentações culturais e exposições de trabalhos. A Escola Municipal (E.M.) Adilson Rodrigues Soares apresentou maquetes sobre temas agropecuários, a E.M. Alfredo Torres também explorou maquetes , além de exibir um vídeo educativo sobre os temas abordados. A E.M. Ayres José da Silva marcou sua presença com um rap composto e cantado pelos alunos. Já a E.M. João Augusto de Andrade se destacou pela apresentação de Bumba Meu Boi e frevo. Enquanto a E.M. Prefeito Símaco Ramos de Almeida utilizou da poesia para conscientizar o público presente. As Escolas Municipalizadas José Leandro e Maria das Dores Antunes, apresentaram maquetes, dramatização e cartazes informativos.

Ao final das apresentações, os alunos receberam certificados e medalhas de honra ao mérito como forma de reconhecimento pelo empenho durante o projeto.