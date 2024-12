Pré Matrículas abertas - Foto: Divulgação

Publicado 09/12/2024 11:03 | Atualizado 09/12/2024 11:08

Itaboraí - A Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa, gerida pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), abre o período de pré-matrícula para o primeiro semestre de 2025. As inscrições estarão disponíveis a partir de hoje (09) até sexta-feira (13) às 17h, por meio do site oficial: matricula.itaborai.rj.gov.br/escoladeartes/.

O resultado da pré-matrícula será divulgado no dia 20 de dezembro (sexta-feira), no mesmo portal. As aulas estão previstas para começar no início de 2025 e contemplam vagas para jovens a partir de 13 anos, além de opções específicas para crianças entre 6 e 13 anos.

Sendo a única escola pública de artes do Estado do Rio de Janeiro, a Escola de Artes desempenha um papel fundamental, oferecendo cursos gratuitos e promovendo inclusão cultural e social desde sua fundação em 1989. No total, serão disponibilizados 17 cursos gratuitos, com turmas nos períodos da manhã e da tarde. Confira as opções:

Cursos para jovens e adultos (a partir de 13 anos):

Modelagem corte e costura

Desenho artístico

Pintura em tela

Feltro pedagógico

Feltro criativo

Decora Kids

Modelagem em argila

Pintura em cerâmica

Bordado iniciante

Crochê iniciante

Culinária básica/pães

Culinária básica/sobremesas

Tricô

Costura criativa

Cursos para crianças (6 a 13 anos):

Iniciação às artes

Desenho infantil

Modelagem em argila (infantil)

A Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa está localizada na Rua Coronel Leal, nº 53, Centro, Itaboraí. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (21) 2639-8381.