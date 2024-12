Natal Luz começa hoje na cidade - Foto: Divulgação

Publicado 10/12/2024 08:37

Itaboraí - O mês de dezembro chegou e o Natal Ita Luz 2024começa oficialmente nesta terça-feira (10), às 19h30, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, com uma programação especial organizada pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR).

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, reforçou a importância do evento para a cidade e suas famílias.

"O Natal Ita Luz é mais do que uma celebração; é um momento de união, de renovar a esperança e compartilhar alegria com todos. Preparamos cada detalhe pensando em proporcionar memórias especiais para as famílias de Itaboraí e visitantes. Tenho certeza de que será uma edição marcante, cheia de surpresas e emoção", afirmou o prefeito.

Na noite de abertura, um desfile emocionante marcará a chegada do Papai Noel, que percorrerá a Avenida 22 de Maio em um comboio festivo com trio elétrico e trenzinho. Ao chegar à Praça Marechal Floriano Peixoto, todos se unirão para a contagem regressiva e o acendimento das luzes de Natal, seguido de um deslumbrante show de fogos. A noite continuará com a apresentação da Orquestra "Merry Christmas", a presença de personagens infantis para fotos, brinquedos infláveis gratuitos e a inauguração do Espaço Azul, dedicado ao acolhimento de crianças e adolescentes com neurodivergências.

A magia do Natal Ita Luz não se limitará ao Centro. Outros bairros, como Itambi e Manilha, também receberão a iluminação especial e programações locais. Na sexta-feira (13/12), as luzes se acendem em Itambi, e no sábado (14/12), será a vez de Manilha. Ambas as inaugurações começam às 19h, levando alegria e encantamento a cada canto da cidade.

Confira a programação completa de 10 a 15 de dezembro:

10/12 (terça-feira) – Abertura Oficial

17h – Chegada do Papai Noel no Hotel Samba

18:30h – Desfile do Papai Noel pela Avenida 22 de Maio

19:30h – Contagem regressiva para o acendimento das luzes e show de fogos

19:30h – Chegada do Papai Noel e início das atividades na praça

20h – Apresentação da Orquestra "Merry Christmas"

18h às 22h – Espaço Azul (suporte para crianças com neurodivergências)

18h às 23:30h – Brinquedos infláveis gratuitos

11/12 (quarta-feira)

18h – Abertura da casinha do Papai Noel e dos trenzinhos para o público

18h às 23:30h – Brinquedos infláveis gratuitos

12/12 (quinta-feira)

18h – Abertura da casinha do Papai Noel e dos trenzinhos

18h – Apresentação das Bandas de Percussão das Escolas Municipais

20h – Apresentação do Projeto "A magia do Natal"

20h – Personagens infantis para fotos com as crianças

18h às 23:30h – Brinquedos infláveis gratuitos

13/12 (sexta-feira)

19h – Abertura da casinha do Papai Noel e dos trenzinhos

19h – Inauguração e acendimento das luzes de Natal em Itambi

20h – Personagens infantis para fotos com as crianças

18h às 23:30h – Brinquedos infláveis gratuitos

14/12 (sábado)

17h – Papai Noel e trenzinho exclusivos para crianças autistas

18h – Abertura da casinha do Papai Noel e dos trenzinhos

19h – Inauguração e acendimento das luzes de Natal em Manilha

20h – Personagens infantis para fotos com as crianças

18h às 22h – Espaço Azul (suporte para crianças com neurodivergências)

18h às 23:30h – Brinquedos infláveis gratuitos

15/12 (domingo)

18h – Abertura da casinha do Papai Noel e dos trenzinhos

20h – Auto de Natal: "O nascimento do menino Jesus" com Ansar

18h às 22h – Espaço Azul

18h às 23:30h – Brinquedos infláveis gratuit