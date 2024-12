Natal Luz adiado por conta da previsão meteorológica - Foto: Divulgação

Publicado 10/12/2024 15:16

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí informa que, em razão da previsão de fortes chuvas, o evento Natal Ita Luz 2024, anteriormente programado para iniciar nesta terça-feira (10), foi adiado para quinta-feira (12).

Nesta nova data, a celebração natalina organizada pela Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, seguirá a mesma programação de abertura já divulgada.

Confira a programação completa:

12/12 (quinta-feira) – Abertura Oficial

17h – Chegada do Papai Noel no Hotel Samba

18:30h – Desfile do Papai Noel pela Avenida 22 de Maio

19:30h – Contagem regressiva para o acendimento das luzes e show de fogos

19:30h – Chegada do Papai Noel e início das atividades na praça

20h – Apresentação da Orquestra “Merry Christmas”

18h às 22h – Espaço Azul (suporte para crianças com neurodivergências)

18h às 23:30h – Brinquedos infláveis gratuitos