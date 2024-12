Casa de Cultura de Itaboraí - Foto: Divulgação

Casa de Cultura de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 11/12/2024 16:53 | Atualizado 11/12/2024 16:54

Itaboraí - O fim da tarde desta terça-feira (10) foi repleto de beleza, arte e emoção. A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT), no Centro, recebeu o desfile e a exposição de peças produzidas pelos alunos da Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa. O evento celebrou os 35 anos de existência da escola e marcou a última abertura de exposição da CCHAT em 2024. As mostras permanecem abertas ao público até o dia 2 de janeiro de 2025, com entrada gratuita.

O gestor da Casa de Cultura, Alan Mota, destacou o impacto do trabalho realizado nos últimos anos.

“É um sentimento de dever cumprido. São quatro anos abrindo as portas da Casa de Cultura para todas as pessoas, artistas e talentos, sejam conhecedores da história ou não. Missão dada, missão cumprida. O prefeito confiou, e estamos aqui provando que é possível realizar grandes coisas”, expressou o gestor.

O evento começou com um desfile de moda, apresentando roupas confeccionadas pelos alunos do curso de corte e costura da Escola Municipal de Artes. Em seguida, ocorreu a abertura da oficina de gastronomia, com uma exposição de bolos elaborados pelos participantes.

O público também pôde prestigiar a exposição de peças em barro criadas pelo artesão oleiro, Isaías Moreira. Na sequência, as turmas de desenho e pintura, do professor Robson de Figueiredo, encantaram os espectadores com suas obras.

A diretora da Escola Municipal de Artes, Verônica Antunes, ressaltou a importância desse momento.

“Encerramos este ciclo com chave de ouro. A escola, que é a primeira escola pública de artes do estado do Rio de Janeiro, encontrou na Casa de Cultura um espaço de acolhimento em diferentes momentos. É uma honra estar aqui, nessa casa que representa tanto para a cultura. Ter a casa cheia é emocionante. Estamos atualmente em período de pré-matrículas e, já no segundo dia, temos 500 inscrições realizadas. A escola está prestes a ser revitalizada e vive o melhor momento de sua história, agora com recursos próprios e mais possibilidades de sonhar e realizar”, disse a diretora.

O evento reforçou o papel da Escola Municipal de Artes e da Casa de Cultura como pólos de valorização e disseminação da cultura em Itaboraí, encerrando o ano com celebrações marcantes e promessas de crescimento futuro.