Pai que estuprou a filha é preso em ItaboraíFoto: Jornal O DIA

Publicado 13/12/2024 16:54 | Atualizado 13/12/2024 17:16

Itaboraí - Agentes da 71ª DP (Itaboraí) coordenados pela Delegada titular Dra, Norma prenderam um homem, nesta terça- feira (10), acusado de estuprar a própria filha de apenas 16 anos de idade.

Ele foi localizado e detido às margens da BR-493, nas imediações do bairro de Manilha.

De acordo com as investigações, o criminoso dopou a vítima dando um "Boa Noite Cinderela" e a estuprou em.seguida, o meliante também gravou um vídeo do abuso sexual.

Wallace foi localizado às margens da BR-493, enquanto pilotava uma motocicleta em direção ao posto externo do Comperj, na Fazenda do Assis. A área é conhecida por ser um dos acessos ao sistema Imuno Laranjal, onde se encontra um dos postos do empreendimento.

Após monitoramento, os agentes abordaram o suspeito, que não resistiu à prisão. O elemento foi conduzido a 71ª DP.

Segundo a Polícia, o mandado foi expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Itaboraí, com base em investigações conduzidas pela Delegacia.

Com ele foram apreendidos diversas caixas de remédios que seriam utilizados para a fabricação ilegal do “Boa Noite Cinderela”

Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia, no número 2253-1177.