Passeio Ciclístico Natalino em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 17/12/2024 17:05 | Atualizado 17/12/2024 17:07

Itaboraí - Como parte da programação do Natal Ita Luz, a Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer (SEMEL) e de Turismo e Eventos (SEMTUR), realiza pela primeira vez o Pedal Ita Luz, um passeio ciclístico que promete iluminar as ruas da cidade e levar alegria ao Centro. A novidade acontecerá no próximo sábado (21/12), com início às 17h30 e concentração na Praça Itamar da Silva Junior. Os interessados em participar devem realizar a inscrição através do site: https://eventospmi.ib.itaborai.rj.gov.br/pedal-natal-ita-luz. Vale destacar que a organização do evento incentiva os participantes a enfeitarem suas bicicletas de forma criativa e iluminada.

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Ruan Abadias, o evento representa um marco importante para a cidade de Itaboraí, promovendo saúde, bem-estar e espírito natalino para os participantes.

"O Pedal Ita Luz é uma iniciativa que une esporte, lazer e o espírito natalino. Queremos incentivar a prática esportiva, a convivência familiar e, ao mesmo tempo, iluminar as ruas da nossa cidade, tornando o Natal ainda mais especial para todos os moradores", explicou o secretário.

Com concentração na Praça Itamar da Silva Junior, o Pedal Ita Luz percorrerá a Avenida 22 de Maio até a altura do bairro Venda das Pedras, retornando para a Praça Marechal Floriano Peixoto. O momento de chegada será marcado pelo acendimento das luzes natalinas, proporcionando um espetáculo de brilho e emoção para todos os participantes e visitantes.