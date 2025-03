Dia da Água - Foto: Divulgação

Dia da ÁguaFoto: Divulgação

Publicado 24/03/2025 17:01

Itaboraí - Em celebração ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), em parceria com o Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPAM), promoveu uma ação educativa para alunos do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipalizada José Leandro, no bairro Pachecos. O evento foi realizado na manhã desta segunda-feira (23), na Fonte dos Bambus, um dos patrimônios naturais da cidade, localizado na Estrada de Pachecos. O evento também contou com a presença do Secretário Municipal de Agricultura, Abílio Pereira.

A iniciativa teve como objetivo conscientizar as crianças sobre a preservação da água e a importância do meio ambiente por meio de atividades lúdicas e educativas. Durante a ação, os estudantes aprenderam sobre o ciclo da água, a história da Fonte dos Bambus e participaram de dinâmicas interativas com o Parceirinho, mascote da GEPAM. Além disso, foram distribuídos materiais educativos e mudas de árvores nativas, como ipê-amarelo, ipê-roxo, ipê-rosa, palmeira juçara e goiabeira, algumas em parceria com a CEDAE.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Alyne Saldanha, destacou a relevância da educação ambiental para o futuro do município.

"A importância é incentivar e fomentar o trabalho de educação ambiental no município. Paralelamente às ações de fiscalização e defesa do meio ambiente, precisamos investir na conscientização para garantir mudanças duradouras. Hoje ainda atuamos muito com autuações e notificações, mas o ideal é trabalharmos também na prevenção e preservação. A educação ambiental é a chave para formar cidadãos conscientes, que no futuro irão colher os frutos desse trabalho", afirmou a secretária.

Para a professora Aline Rangel, a experiência foi enriquecedora tanto para os alunos quanto para a equipe escolar.

"Esperamos que as crianças levem esses conceitos aprendidos hoje para suas famílias e cresçam com uma visão mais responsável sobre o uso dos recursos naturais. Foi uma experiência muito especial, que reforça o projeto da escola sobre meio ambiente e dialoga com as iniciativas da Secretaria Municipal de Educação para o próximo ano", disse a professora.

A ação reforça o compromisso da SEMAU em promover atividades que contribuam para a conscientização ambiental e preservação dos recursos naturais, garantindo um futuro mais sustentável para o município.