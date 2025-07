O criminoso foi encontrado escondido na casa de parentes em Itaboraí - Foto: Reprodução Programa do MEDINA - TVM Brasil

Publicado 25/07/2025 13:22 | Atualizado 25/07/2025 13:22

Itaboraí - Uma operação coordenada pela Polícia Civil no fim da tarde desta quinta-feira (24) resultou na prisão de Wanderson Tatagiba Corrêa, condenado a mais de 13 anos de prisão por envolvimento em uma organização criminosa responsável por diversos roubos de veículos e cargas nos municípios de Itaboraí, São Gonçalo, Maricá e Rio Bonito.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e da 71ª DP (Centro de Itaboraí) no âmbito da “Operação Torniquete”, e teve como base intensa atividade de inteligência e monitoramento que durou aproximadamente dois meses. O criminoso foi encontrado escondido na casa de parentes na cidadeí, onde foi surpreendido pelos investigadores.

Segundo as investigações, Wanderson integrava uma quadrilha formada por pelo menos dez integrantes, todos especializados em roubos de cargas e veículos. Sua principal função era armazenar e desmanchar os automóveis roubados, além de manter contato direto com receptadores. Informações recentes apontam que, mesmo foragido desde abril de 2023, ele continuava atuando ativamente nos crimes.

O processo que culminou na sua condenação teve início em 2012 e transitou em julgado no ano passado. Desde então, Wanderson estava sendo procurado. A prisão dele representa mais um passo da Polícia Civil no combate à atuação de quadrilhas que afetam diretamente a segurança e a economia da região metropolitana.

A DRFA reafirmou seu compromisso em continuar as investigações e manter o cerco contra grupos especializados, com foco especial nos crimes de roubo de veículos e de cargas — delitos que impactam o cotidiano de milhares de pessoas e contribuem para a sensação de insegurança nas vias do estado.