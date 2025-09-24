Deputado Guilherme Delaroli - Foto: Otacílio Barbosa

Publicado 24/09/2025 17:52

Itaboraí - Vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o deputado Guilherme Delaroli (PL) reafirmou em plenário, nesta terça-feira (23), o seu compromisso com os profissionais da segurança pública, e no endurecimento das leis para maior proteção da população.

Delaroli votou pela aprovação do Projeto de Lei 6.027/25, de autoria do Poder Executivo, para reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil. A proposta agora segue para sanção ou veto do governador Cláudio Castro (PL).

Durante a discussão do projeto, Delaroli votou a favor de emenda que garante a chamada “Gratificação Faroeste” — um bônus concedido a policiais civis que, durante operações, façam apreensão de armas de grande calibre ou de uso restrito, ou neutralização de criminosos. A medida permite que o governador autorize premiações em dinheiro que variam de 10% a 150% do salário do agente.

“Por mim, aumentaria ainda mais a gratificação. Não tem perdão para marginais, para quem atenta contra a vida de policiais”, discursou em plenário Guilherme Delaroli.

Mesmo diante de forte oposição de setores da esquerda, a emenda foi aprovada com larga vantagem: 45 votos a favor contra 17 contrários.

O deputado Guilherme Delaroli ainda votou a favor, semanas atrás, do Pacote de Enfrentamento ao Crime (PEC-RJ), proposto pelo presidente Rodrigo Bacellar (União), e que aguarda sanção do governo estadual. O texto restringe as visitas íntimas em presídios do Rio, define um tempo mínimo para internação de adolescentes infratores e monitoramento de egressos do sistema penitenciário, entre outras medidas voltadas ao fortalecimento da segurança pública e ao reforço da efetividade penal.

O deputado Guilherme Delaroli também trabalha para o fortalecimento das instituições de segurança pública, defendendo o chamamento de concursados das polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

“Quem estudou, se dedicou e conquistou sua aprovação, merece respeito e a oportunidade de servir à população. Por isso, me coloco à disposição para cobrar, dialogar e lutar até que cada aprovado tenha o direito de assumir seu posto e reforçar a segurança do nosso estado”, reforça o vice-presidente da Alerj, Guilherme Delaroli.