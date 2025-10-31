Capacitação sobre esporotricose e toxoplasmose para médicos da Atenção Primária - Foto: Divulgação

Capacitação sobre esporotricose e toxoplasmose para médicos da Atenção Primária

Publicado 31/10/2025 10:00 | Atualizado 31/10/2025 10:01

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, realizou nesta quinta-feira (30) uma capacitação técnica voltada para médicos da Atenção Primária à Saúde, no Centro de Especialidades em Saúde de Itaboraí (CESI).

Com foco nas doenças esporotricose e toxoplasmose, o encontro teve como objetivo aprimorar o atendimento clínico, padronizar condutas e atualizar os profissionais sobre o fluxo municipal de tratamento e notificação dos casos.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Analice Rangel, o fortalecimento da saúde do município passa diretamente pela qualificação das equipes.

“Iniciativas como essa garantem que os profissionais estejam preparados para identificar precocemente doenças que impactam a saúde pública, como a esporotricose e a toxoplasmose. Nosso compromisso é oferecer um atendimento cada vez mais resolutivo e humanizado, com fluxos bem definidos e profissionais capacitados para cuidar da população de Itaboraí”, destacou a secretária.

Durante o evento, foram abordadas as novas diretrizes para o manejo da esporotricose humana, infecção fúngica transmitida principalmente por gatos, e o protocolo de acompanhamento de gestantes com toxoplasmose, garantindo um cuidado mais ágil e seguro para pacientes e bebês.

A capacitação contou com a participação da médica Clarissa Monteiro, especialista em Medicina de Família e Comunidade e integrante da Vigilância Epidemiológica de Itaboraí, e da Carolina Lima, diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica. A subsecretária de Vigilância em Saúde, Anna Clara Queiroz, também esteve presente, reforçando a importância da formação continuada das equipes.

Segundo a subsecretária, a atualização é essencial para fortalecer a rede e agilizar o início do tratamento.

“É muito gratificante ver profissionais que lidam diretamente com o usuário buscando conhecimento e aprimoramento para melhor atender a população. Estamos reorganizando o fluxo de atendimento para garantir que os pacientes diagnosticados com esporotricose iniciem o tratamento o mais rápido possível. A Subsecretaria de Vigilância em Saúde se coloca a disposição para todos”, destacou Anna Clara.

O treinamento também reforçou a importância do trabalho em rede entre Atenção Primária, Vigilância Epidemiológica e Atenção Especializada, promovendo maior integração e resolutividade nos casos suspeitos ou confirmados.