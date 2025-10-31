Capacitação sobre esporotricose e toxoplasmose para médicos da Atenção PrimáriaFoto: Divulgação
Itaboraí realiza capacitação sobre esporotricose e toxoplasmose para médicos da Atenção Primária
Ação promovida pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde busca aprimorar o atendimento e fortalecer o diagnóstico precoce nas unidades de saúde
