Homem estava foragido por tráfico de drogas.Foto: Divulgação ( PROEIS)

Publicado 21/12/2022 22:26

Itaguaí- A Polícia Militar do PROEIS prendeu um foragido da Justiça, na tarde desta quarta-feira (21), na Avenida Dep. Octávio Cabral, em Itaguaí.

O homem de 35 anos, estava andando na rodoviária de Itaguaí quando os agentes que ficam baseados no local visando a prevenção de crimes suspeitaram do nervosismo do suspeito.

Após a suspeita, os policiais abordaram e consultaram o Conselho Nacional de Justiça, onde encontraram um mandado de prisão por tráfico de drogas (art. 33). Em seguida a guarnição informou a supervisão e procedeu à 50ª DP para apreciação da autoridade policial, posterior procedeu à 52ª DP onde permaneceu preso.