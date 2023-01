Toinho estava desaparecido após acidente entre embarcações. - Foto: Divulgação

Toinho estava desaparecido após acidente entre embarcações.Foto: Divulgação

Publicado 08/01/2023 21:35 | Atualizado 08/01/2023 21:42

Itaguaí - Antônio Barbosa Justino, 52 anos, estava desaparecido desde o último domingo (1), após um acidente entre duas embarcações em Itacuruçá.

Durante toda semana várias equipes tentaram localizar o corpo, porém neste sábado foi criado uma força tarefa, devido à ressaca do mar e o período previsto para o corpo boiar. Foram os pescadores responsáveis pela localização do Toinho, preso as pedras próximo à praia do Socó, na ilha do Martins, em Itaguaí.

O irmão da vítima, que acompanhou as buscas, foi assistido pela secretaria de Assistência Social de Itaguaí, responsável pelos benefícios eventuais.

“Assim que recebemos a informação da localização do corpo e a confirmação que era morador de Itaguaí, de imediato acionamos a equipe responsável, que de pronto entrou em contato com família dando todo suporte social e assumindo todo trâmite para realização do funeral. A prefeitura de Itaguaí embutida de suporte aos nossos munícipes, oferece o benefício do funeral social realizado pela Assistência Social de Itaguaí, destacamos ainda, que a família será acompanhada após o sepultamento para verificar as demandas e necessidades para inserção em programa sociais”, reforça a secretária Michele Sobral’.