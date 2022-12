Thiago Cordeiro será a atração principal da virada de ano em Coroa Grande. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 28/12/2022 20:04

Itaguaí- A festa da virada em Itaguaí vai acontecer na orla de Coroa Grande. A prefeitura preparou uma programação especial para o município. A despedida de 2022 começa no dia (30), a partir das 20h, com apresentações do Grupo Reluz, Henry Fabiano e o DJ Dedeco.

Já no dia da virada, 31, a festa será comandada por Thiago Cordeiro e o DJ Dedeco. À meia-noite, acontecerá a tradicional queima de fogos, com 12 minutos de duração, para anunciar a chegada no novo ano.

Secretário Municipal de Eventos, Fábio Luis Rocha, faz um convite aos itaguaienses.

“Esperamos a população da cidade em Coroa Grande. São dois dias de eventos preparados com muito carinho para que o nosso cidadão possa se divertir com muita alegria, animação e segurança. Serão momentos para comemorarmos as conquistas de 2022 e, claro, para podermos dar boas-vindas ao ano de 2023”, destacou Fabinho.