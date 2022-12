Moto apreendida nesta madrugada. - Foto: Divulgação (PROEIS)

Publicado 26/12/2022 18:38 | Atualizado 26/12/2022 18:46

Itaguaí- A Polícia Militar do PROEIS apreendeu uma motocicleta que cometia roubos no Centro da cidade. Os agentes realizavam patrulhamento na rua Doutor Curvelo Cavalcante, em Itaguaí, quando pedestres denunciaram dois veículos que estavam assaltando o local. O veículo foi apreendido na madrugada desta segunda-feira (26).



Segundo os pedestres informaram aos policiais, o automóvel é um Corsa da cor azul e a moro da cor preta, ambos efetuavam roubos e disparos de arma de fogo nas redondezas da cidade. A guarnição procedeu ao Posto Via (um dos supostos locais do assalto) onde havia veículos voltando na contramão. No posto, uma das testemunhas informou ser uma motocicleta Honda NXR Broz , acompanhada de um GM/CORSA, utilizando o seu escapamento, para produzir som semelhante ao de disparo de arma de fogo.



O PROEIS intensificou o patrulhamento e conseguiu abordar os dois veículos, com o apoio da 5ª Cia do 24° BPM e da operação Lei Seca, que estava ocorrendo RJ 99, o coordenador da operação removeu a motocicleta, por estar com irregularidades administrativas.