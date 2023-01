A Prefeitura de Itaguaí inaugurou, nesta terça-feira (3), o Espaço Kids. A nova área de lazer, dentro do Parque Municipal, possui 350m² e playground com sete torres. Entre os atrativos, estão: escorrega, tubo, parede de escalada e subida de corda, além de carrossel adaptado para crianças com mobilidade reduzida. O espaço ganhou piso emborrachado e os brinquedos são confeccionados em madeira plástica e ABS.



Presente na cerimônia de entrega, o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, destacou que o playground já está aberto para as crianças da cidade. Ele esteve acompanhado dos vereadores Guilherme Farias, Rachel Secundo, José Domingos do Rozário, Haroldo Jesus, Júlio Cezar de Andrade e Vinicius Alves.

Prefeito e vereadores reunidos em frente ao novo espaço Kids. Foto: Rui Okada

"Para nós, é motivo de muito orgulho poder fazer mais essa entrega para as famílias itaguaienses. Tem gente que tem: o Parque de Madureira, Parque Radical, aqui em Itaguaí temos o Parque das Artes, onde o morador dessa cidade pode levar sua família, fazer seu esporte", frisou.O prefeito fez questão de lembrar que a administração municipal entregou a primeira parte da revitalização do parque. Segundo ele, as melhorias irão contemplar 100% do espaço."Aos pouquinhos, vamos entregar uma área, um pedaço. É muito grande e estava tudo destruído. Isso está sendo possível graças ao apoio dos vereadores e moradores que acreditam em nosso trabalho", ressaltou.Conforme a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, o investimento realizado na infraestrutura do playground foi de R$150 mil."A Secretaria de obras tem trabalhado para trazer diversão e atrações para as crianças. Foi muitos anos de abandono e as crianças não tinham onde brincar, um local de lazer, onde pais pudessem ficar tranquilos e deixassem os pequenos se divertirem à vontade, sem se preocupar com carros ou algum outro perigo", acrescenta a secretária de Obras, Elisa Giovanna dos Santos.Ela assegura que os investimentos no local continuam. "Muito em breve, teremos outra inauguração destinada aos pais, bem ao lado do Espaço Kids. Será uma academia ao ar livre, com vários aparelhos, como barras e prancha para abdominal", revela."Essa inauguração é importantíssima. É uma área bem planejada e com brinquedos seguros. Veio, certamente, em um momento propício devido às férias escolares", elogiou Jonatas Luiz de Morais, morador do Engenho."É um benefício muito grande para as crianças. Foi um investimento não só para os pequenos, mas também para os pais. A cidade merece", concluiu Marciele Modesto, moradora do Monte Serrat.