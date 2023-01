Moradores de Itaguaí tem até o final de janeiro para quitar a dívida com 20% de desconto. - Foto: Gustavo Phoenix

Publicado 04/01/2023 12:41

Itaguaí- O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Itaguaí pode ser pago em cota única com 20% de desconto até 27 de janeiro. Os contribuintes que não conseguirem cumprir o prazo, ainda podem pagar em conta única com desconto em outras duas oportunidades: até 28 de fevereiro, com 15% de desconto, ou até 10 de março, com 5%.

Também é possível parcelar o valor total, sem descontos, em 10 vezes. Nesta opção, a pessoa começa a pagar em 31 de março, conforme o calendário da prefeitura de Itaguaí.

“Começamos o ano e 2023 e já disponibilizamos o IPTU para o exercício deste ano. Quero ressaltar a importância do pagamento dos impostos. Esse dinheiro retorna em benefícios e melhorias da cidade. Todo o imposto é aplicado no saneamento básico, saúde, educação, meio ambiente, o que vocês estão pagando será retornado aos senhores para a melhor qualidade de vida”, explica o Secretário de Fazenda, João José Neto.