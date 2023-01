O PROEIS conduziu cinco pessoas a 50DP para apreciação policial. Todas as partes foram liberadas. - Foto: Divulgação (PROEIS)

Publicado 11/01/2023 18:07

Itaguaí- Comércio localizado no Centro de Itaguaí é alvo de furto na tarde desta terça-feira (10). Cinco pessoas foram levadas para a 50ª Delegacia de Polícia, sendo elas dois homens e três mulheres.

Policiais Militares do Proeis estavam patrulhando a Avenida Dep. Octávio Cabral, visando prevenir crimes além de proporcionar sensação de segurança à população quando recebeu a denúncia de que um estabelecimento havia sido furtado. Ao chegar no local, foi contactado o gerente, que informou aos policiais que faltavam mercadorias, apontando possíveis suspeitos. Diante das evidências, os agentes conduziram cinco pessoas a 50DP para apreciação policial. Todas as partes foram liberadas e a polícia Civil abriu um inquérito para apuração e investigação.