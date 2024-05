O Projeto Ação nos Bairros percorre diversos bairros da cidade de Itaguaí. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

O Projeto Ação nos Bairros percorre diversos bairros da cidade de Itaguaí. Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 09/05/2024 17:01 | Atualizado 09/05/2024 17:03

A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretária de Assistência Social, segue com o Programa Ação Social nos Bairros. Desta vez, no bairro Leandro, no Campo do Sr. Manoel Mateus, das 9h às 12h, neste sábado (11).

O Projeto Ação nos Bairros percorre diversos bairros da cidade de Itaguaí. Os serviços disponíveis para a população são: Criança Feliz, isenção para documentos, CadÚnico, Bolsa Família, atendimento Psicossocial e orientação jurídica.

“Este é um trabalho articulado com a comunidade, cujo objetivo é aproximação do território e facilitar o acesso da população aos serviços fundamentais de atenção da Proteção Social Básica.

Já atendemos centenas de famílias e auxiliamos dezenas de pessoas a cada Ação Social nos Bairros que realizamos, convido a população a estar junto conosco”, explica o Secretário de Assistência Social, Elson Rebelo Barbosa.