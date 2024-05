Todas as pessoas devem comparecer a um local de vacinação com caderneta de vacinação e documento de identificação. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 09/05/2024 17:26

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, amplia para todos os públicos a campanha contra a Influenza (gripe). Agora as vacinas estão disponíveis para bebês acima dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Todas as pessoas devem comparecer a um local de vacinação com caderneta de vacinação e documento de identificação. As doses estão disponíveis, durante a semana, em todos os postos de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

“O período em que estamos aumenta a circulação de vírus respiratório e a vacina contribui para a reduzir as chances de agravamento da Influenza. É muito importante que as pessoas, principalmente quem integra o grupo prioritário, como as crianças, os idosos e as gestantes, busquem pelo imunizante”, Nubia Vianna, Coordenadora de Imunização.