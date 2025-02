Da esq. para a dir.: Luiz Cláudio (Mangaratiba); Haroldo Jesus (interino, Itaguaí); Claudio Ferreti (Angra dos Reis); Babton Biondi (Rio Claro) e o secretário de Turismo de Paraty, Eduardo Calegário Mello: protocolo de intenções para a criação de um Consórcio de Turismo da Costa Verde. - Foto: Rui Okada/Comunicação PMI

Unir forças pelo turismo na Costa Verde: esse foi o lema na reunião entre prefeitos de Angra do Reis, Paraty, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí que aconteceu no final da tarde desta terça-feira (4), na prefeitura de Itaguaí.



Os prefeitos Haroldo Jesus (interino – Itaguaí); Luiz Claudio (Mangaratiba); Babton Biondi (Rio Claro); Cláudio Ferreti (Angra dos Reis) reafirmaram o compromisso de atuarem juntos em prol do turismo da região. O prefeito de Paraty, Zezé Porto, não pôde comparecer, mas enviou o secretário de Turismo, Eduardo Calegário Mello, para representá-lo.





Esta foi a segunda reunião para tratar de um Consórcio Intermunicipal de Turismo da Costa Verde, uma iniciativa que partiu do prefeito de Angra. O primeiro encontro para tratar do tema aconteceu naquela cidade, no dia 16 de janeiro. A proposta de Ferreti é integrar os destinos e fazer com que o turista permaneça mais tempo na região.





Além disso, a ideia inclui trabalhar a Costa Verde como um só produto, principalmente fora do país. A força política pode alavancar investimentos e políticas públicas específicas, além de atrair novos negócios.





Haroldo Jesus, prefeito interino de Itaguaí, celebrou o encontro: “Juntos com certeza temos mais condições de criar políticas públicas mais eficientes para dinamizar o turismo na região e assim promovermos desenvolvimento. A cadeia do turismo é muito poderosa para movimentar a economia, e todos têm a ganhar com isso”.





Agenda no Ministério



Na próxima semana os chefes do Executivo vão participar do Encontro Nacional dos Prefeitos, em Brasília, e devem aproveitar a ocasião para se reunir com o Ministro do Turismo, Celso Sabino. Em pauta, a criação do Consórcio e a busca pelo apoio da pasta federal para que haja um impulso no turismo da região.



Para a criação do Consórcio, os municípios vão encaminhar para as suas respectivas Câmaras Municipais.