As oficinas são uma oportunidade para quem deseja iniciar ou aperfeiçoar suas habilidades artísticas com profissionais qualificados.Foto: Tiago Cidão/Cultura PMI

Publicado 21/03/2025 11:09 | Atualizado 21/03/2025 11:10

A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Escola de Dança Itinga, abre inscrições até o dia 28 de março para novas turmas das oficinas de Ballet Clássico, Jazz e Maquiagem. As atividades são gratuitas, voltadas para diversos públicos e com uma ampla grade de horários.

As oficinas são uma oportunidade para quem deseja iniciar ou aperfeiçoar suas habilidades artísticas com profissionais qualificados. As aulas são divididas por faixa etária, com número limitado de vagas, para garantir melhor qualidade de ensino.

A matrícula é feita de formal presencial na Escola de Dança Itinga, na Rua Padre Cezare Vegezze, 74 - (Rua da Mansão de Pedra).

Programação das oficinas:

Ballet Clássico – Segundas-feiras (40 vagas)

•⁠ ⁠Ballet Infantil (7 a 10 anos): 9h às 10h | 14h às 15h

•⁠ ⁠Ballet Infanto (11 a 14 anos): 10h às 11h | 15h às 16h

•⁠ ⁠Ballet Juvenil/Adulto (a partir de 15 anos): 16h às 17h

Jazz – Terças-feiras (30 vagas)

•⁠ ⁠Jazz Infantil (7 a 10 anos): 9h às 10h

•⁠ ⁠Jazz Infanto (11 a 13 anos): 10h às 11h

•⁠ ⁠Jazz Infanto Juvenil (a partir de 14 anos): 16h às 17h

Maquiagem – Quintas-feiras (15 vagas)

•⁠ ⁠9h30 às 11h (a partir de 15 anos)

•⁠ ⁠14h às 15h30 (a partir de 15 anos)